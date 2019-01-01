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Гучне вбивство у Коломиї: в будинку знайшли тіла відомого адвоката і його дружини

Гучне вбивство у Коломиї: в будинку знайшли тіла відомого адвоката і його дружини
Відомого місцевого адвоката разом з дружиною знайшли вбитими у власному будинку в Коломиї.

На тілах вогнепальні поранення, сам будинок після вбивства підпалили, - йдеться в ТСН.

Вогонь в будинку помітили сусіди і викликали пожежників, ті і виявили тіла. Жінку знайшли на другому поверсі з вогнепальним пораненням в живіт, чоловік лежав на першому з раною у грудях.

Гроші та коштовності були на місці, тож поліція версію про спробу пограбування відкидає.  

«Вилучили з місці події обріз, обрізана мисливська зброя і декілька патронів до неї і також предмет схожий на пістолет. Подвір’я було зачинене, бігав собака домашній, також будинок був зачинений», - розповідають в поліції.

Вбитий - відомий у місті адвокат Михайло Петрів, він вів активну громадську діяльність, був меценатом і громадським діячем. У поліції повідомили, що донька подружжя, яка проживала у Львові, одразу приїхала до Коломиї і зараз у місцевому райвідділку поліції спілкується з правоохоронцями.


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Теги: вбивство
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