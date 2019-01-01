Гучне вбивство у Коломиї: в будинку знайшли тіла відомого адвоката і його дружини





На тілах вогнепальні поранення, сам будинок після вбивства підпалили, - йдеться в



Вогонь в будинку помітили сусіди і викликали пожежників, ті і виявили тіла. Жінку знайшли на другому поверсі з вогнепальним пораненням в живіт, чоловік лежав на першому з раною у грудях.



Гроші та коштовності були на місці, тож поліція версію про спробу пограбування відкидає.



«Вилучили з місці події обріз, обрізана мисливська зброя і декілька патронів до неї і також предмет схожий на пістолет. Подвір’я було зачинене, бігав собака домашній, також будинок був зачинений», - розповідають в поліції.



Вбитий - відомий у місті адвокат Михайло Петрів, він вів активну громадську діяльність, був меценатом і громадським діячем. У поліції повідомили, що донька подружжя, яка проживала у Львові, одразу приїхала до Коломиї і зараз у місцевому райвідділку поліції спілкується з правоохоронцями.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відомого місцевого адвоката разом з дружиною знайшли вбитими у власному будинку в Коломиї.На тілах вогнепальні поранення, сам будинок після вбивства підпалили, - йдеться в ТСН Вогонь в будинку помітили сусіди і викликали пожежників, ті і виявили тіла. Жінку знайшли на другому поверсі з вогнепальним пораненням в живіт, чоловік лежав на першому з раною у грудях.Гроші та коштовності були на місці, тож поліція версію про спробу пограбування відкидає.«Вилучили з місці події обріз, обрізана мисливська зброя і декілька патронів до неї і також предмет схожий на пістолет. Подвір’я було зачинене, бігав собака домашній, також будинок був зачинений», - розповідають в поліції.Вбитий - відомий у місті адвокат, він вів активну громадську діяльність, був меценатом і громадським діячем. У поліції повідомили, що донька подружжя, яка проживала у Львові, одразу приїхала до Коломиї і зараз у місцевому райвідділку поліції спілкується з правоохоронцями.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію