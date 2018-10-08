Волинська область матиме сучасний інвестиційний паспорт

До 1 серпня 2019 року Волинська область матиме власний інвестиційний паспорт.Про це стало відомо на селекторній нараді у голови обласної державної адміністрації, яка відбулася 28 травня 2019 року, – повідомили на офіційній сторінці посадовця.Насамперед, керівник найвищої виконавчої гілки влади в області розповів про потребу створення інвестиційного паспорту.«Не так давно я зустрічався з представниками Японії і ми буквально «на пальцях» показуємо, що можемо їм запропонувати. Це не рівень європейської області. У нас немає бази для міжнародних переговорів. Разом з тим, ми є платформою, з якої можна зайти в Європу. Однак, нам бракує узагальненої та конкретизованої інформації для потенційного інвестора.Той паспорт, що у нас є — недосконалий. Там не вказано особливостей погодних умов регіону, немає експертних оцінок інвесторів, які вже працюють на території області, відсутня інформація про співпрацю з різними фінансовими установами тощо. Ми повинні спонукати й заохотити голів ОТГ, потужних міст та селищ до співпраці. Адже якщо вони правильно окреслять свої переваги – інвестор вкладатиме кошти саме в їхню територію», – зауважив Олександр Савченко.Тож директор департаменту економіки та європейської інтеграції облдержадміністраціїрозповів про деталі розробки інвестиційного паспорту Волинської області. За його словами, в кінці 2018 року Міністерством економічного розвитку було розроблено типові положення щодо розробки інвестиційних паспортів і схеми залучення й обслуговування інвесторів.Представники обласної адміністрації вивчили ці положення та дослідили, які інвестиційні паспорти на сьогоднішній день є в інших областях, вивчили міжнародний досвід формування закордонних паспортів. Таким чином було розроблено пакет документів, необхідний для формування повноцінного інвестиційного паспорта області.«Для повноцінного паспорту нам необхідний проект структури документу. Хочу відзначити, що структура не є і не буде сталою, ми готові до співпраці. Якщо ви вважаєте, що у вашій ОТГ, місті чи районі є якісь перспективні інвестиційні проекти, є напрямки, які ми не врахували – ми готові до внесення змін в структуру інвестиційного паспорта.В цій базі ми маємо також показати Волинську область в цифрах: стан економіки, соціально економічний профіль, розвиток людського капіталу в області, ринок праці та стан його розвитку, структуру зайнятості, середню заробітну плату по області та рівень безробіття, рівень освіти, житлову, офісну, виробничу й транспортну інфраструктуру, зовнішню економічну діяльність в області тощо. Тобто все те, що може цікавити інвестора», – повідомив Ігор Чуліпа.Разом з тим, цей паспорт повинен продемонструвати потенційним інвесторам усі суттєві переваги Волинської області. Одна з основних – спільний кордон з Польщею та Білоруссю. Зокрема, через пункт перетину Ягодин проходить 50% вантажного потоку, який прямує в країни європейського союзу.Не менш важливим розділом інвестиційного паспорта стане розділ з пропозиціями для інвесторів, де будуть відображені пріоритетні напрями в галузях економіки, агропромислового комплексу, туризму, культури, лісівництва, будівництва тощо. Також буде окремий розділ про стратегічні проекти краю.Окрім того, у планах створення інвестиційного порталу, де буде розміщений інвестиційний паспорт та контактні дані.«Завдяки такій базі ми зможемо залучити на Волинь інвесторів, які розвиватимуть область, створюватимуть нові робочі місця. Ми повинні напрацювати таких механізм співпраці, аби наші надходження в рік становили не 60 мільйонів гривень на всю область, а хоча б 60 мільйонів в місяць», – резюмував Ігор Чуліпа.Тож наразі триватиме робота над збором матеріалів, створенням робочої групи з розробки макету та змістового наповнення паспорту. До робочої групи ввійдуть керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, депутати обласної ради. Керівником запропонували обрати першого заступника голови облдержадміністрації, а заступниками – керівника патронатної служби ОДА, директора департаменту економіки та європейської інтеграції Ігоря Чуліпу та заступника голови обласної ради(за згодою).Насамперед, сьогодні буде розісланий пакет документів для формування пропозицій всім головам ОТГ, районних державних адміністрацій, керівникам міст обласного значення і структурним підрозділів обласної адміністрації. А вже до 1 серпня в план надрукувати інвестиційний паспорт Волинської області.