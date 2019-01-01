Лучани продовжують хворіти на кір
Сьогодні, 19:33
На Волині захворюваність на кір зменшується.
Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.
Так, з початку року захворіло понад 50 тисяч українців, від ускладнень кору померло 17 людей, шестеро із них – діти.
Щотижнево реєструють зменшення кількості хворих. На сьогодні залишилось два активних спалахи кору, котрі найближчим часом будуть локалізовані та ліквідовані.
За останній тиждень захворюваність зменшилась на 40% в порівнянні з попереднім тижнем і становить 26 випадків проти 43.
Найбільше хворих – в Любомльському районі та у Луцьку (по 6 осіб), Ковельському районі (5 осіб), в інших районах реєструються поодинокі випадки.
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Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.
Так, з початку року захворіло понад 50 тисяч українців, від ускладнень кору померло 17 людей, шестеро із них – діти.
Щотижнево реєструють зменшення кількості хворих. На сьогодні залишилось два активних спалахи кору, котрі найближчим часом будуть локалізовані та ліквідовані.
За останній тиждень захворюваність зменшилась на 40% в порівнянні з попереднім тижнем і становить 26 випадків проти 43.
Найбільше хворих – в Любомльському районі та у Луцьку (по 6 осіб), Ковельському районі (5 осіб), в інших районах реєструються поодинокі випадки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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