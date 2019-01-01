У Луцьку шахрай «кидав» людей на гроші, обіцяючи встановити вікна

У Луцьку викрили чоловіка в шахрайстві зі встановленням вікон.Так, 30-річного житель одного із сіл Луцького району причетний до низки шахрайств, - пише ГУНП у Волинській області.Зловмисник ошукував людей під приводом надання послуг зі встановлення металопластикових вікон та балконних рам.Поліцейські з’ясували, що офіс підозрюваного знаходився по вулиці Драгоманова у Луцьку. Зареєструвавшись фізичною особою-підприємцем, у період з 2018 по 2019 рік зловмисник шляхом обману та зловживання довірою клієнтів незаконно заволодів їх коштами.За фактами шахрайств слідчі Луцького відділу поліції розслідують кримінальні провадження, розпочаті за ознаками злочинів передбачених ч.1 та ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України. У ході досудового розслідування поліцейські встановили, що зловмисник може бути причетним також до скоєння таких шахрайств і щодо жителів інших населених пунктів області.З огляду на це, поліція звертається до громадян, котрі потерпіли внаслідок шахрайських дій підозрюваного, невідкладно повідомити на лінію служби «102» поліції, або звернутися із відповідною заявою безпосередньо до Луцького відділу поліції за наступною адресою: вул. Грибоєдова, 2 м. Луцьк.