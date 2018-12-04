Неподалік Луцька відбудеться фестиваль млинців
Сьогодні, 14:24
У селі Городище Луцького району відбудеться фестиваль млинців «Млинчик-фест».
Про це повідомили на сайті Городищенської громади.
У рамках заходу відбудеться:
- частування млинцями від найкращих господинь Городищенської громади та визначення переможця;
- цікаві конкурси та розваги;
- виступи фольклорних колективів;
- майстер-класи;
- атракціони для дітей;
- селфі-студія (оформлення двох фотозон) та багато інших цікавинок.
Фестиваль відбудеться 17 червня на території Городищенської школи.
Початок – о 14:00.
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Про це повідомили на сайті Городищенської громади.
У рамках заходу відбудеться:
- частування млинцями від найкращих господинь Городищенської громади та визначення переможця;
- цікаві конкурси та розваги;
- виступи фольклорних колективів;
- майстер-класи;
- атракціони для дітей;
- селфі-студія (оформлення двох фотозон) та багато інших цікавинок.
Фестиваль відбудеться 17 червня на території Городищенської школи.
Початок – о 14:00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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