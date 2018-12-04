Неподалік Луцька відбудеться фестиваль млинців





Про це повідомили на



У рамках заходу відбудеться:



- частування млинцями від найкращих господинь Городищенської громади та визначення переможця;

- цікаві конкурси та розваги;

- виступи фольклорних колективів;

- майстер-класи;

- атракціони для дітей;

- селфі-студія (оформлення двох фотозон) та багато інших цікавинок.



Фестиваль відбудеться 17 червня на території Городищенської школи.



Початок – о 14:00.

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