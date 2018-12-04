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Неподалік Луцька відбудеться фестиваль млинців

Неподалік Луцька відбудеться фестиваль млинців
У селі Городище Луцького району відбудеться фестиваль млинців «Млинчик-фест».

Про це повідомили на сайті Городищенської громади.

У рамках заходу відбудеться:

- частування млинцями від найкращих господинь Городищенської громади та визначення переможця;
- цікаві конкурси та розваги;
- виступи фольклорних колективів;
- майстер-класи;
- атракціони для дітей;
- селфі-студія (оформлення двох фотозон) та багато інших цікавинок.

Фестиваль відбудеться 17 червня на території Городищенської школи.

Початок – о 14:00.

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Теги: млинці, фестиваль, Волинь, Городище
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