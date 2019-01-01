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У Володимирі підприємці торгують сурогатом на ринку

У Володимирі підприємці торгують сурогатом на ринку
У центрі Володимира-Волинського підприємці розливають сурогат, який реалізують на місцевому ринку.

Про це повідомив мер міста Петро Саганюк на щотижневій оперативній нараді, - пише Район.Володимир-Волинський.

«Звертаюся до силовиків: на вулиці Князя Василька є підприємці, які розливають сурогат і торгують ним на ринку. Розберіться, хто покриває», – зауважив очільник міста.

Нагадаємо, навесні «Секретні матеріали» показали сюжети про незаконну торгівлю підакцизними товарами та контрабанду на Володимирщині. В одному з сюжетів йшлося про цю таємничу володимирську леді "Гагу".

На нараді також йшлося про розмір заробітних плат, які сплачують місцеві підприємці найманим працівникам.

«Треба, щоб громадськість бачила і знала, хто працює прозоро і чесно, а хто декларує одну заробітну плату, а на руки дає зовсім іншу. У Володимирі є такі підприємці, які навіть мінімальну зарплату працівникам на руки не дають. З цим потрібно боротися...» - наголосив очільник міста.

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Теги: сурогат
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