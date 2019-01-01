У Володимирі підприємці торгують сурогатом на ринку
Сьогодні, 14:07
У центрі Володимира-Волинського підприємці розливають сурогат, який реалізують на місцевому ринку.
Про це повідомив мер міста Петро Саганюк на щотижневій оперативній нараді, - пише Район.Володимир-Волинський.
«Звертаюся до силовиків: на вулиці Князя Василька є підприємці, які розливають сурогат і торгують ним на ринку. Розберіться, хто покриває», – зауважив очільник міста.
Нагадаємо, навесні «Секретні матеріали» показали сюжети про незаконну торгівлю підакцизними товарами та контрабанду на Володимирщині. В одному з сюжетів йшлося про цю таємничу володимирську леді "Гагу".
На нараді також йшлося про розмір заробітних плат, які сплачують місцеві підприємці найманим працівникам.
«Треба, щоб громадськість бачила і знала, хто працює прозоро і чесно, а хто декларує одну заробітну плату, а на руки дає зовсім іншу. У Володимирі є такі підприємці, які навіть мінімальну зарплату працівникам на руки не дають. З цим потрібно боротися...» - наголосив очільник міста.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомив мер міста Петро Саганюк на щотижневій оперативній нараді, - пише Район.Володимир-Волинський.
«Звертаюся до силовиків: на вулиці Князя Василька є підприємці, які розливають сурогат і торгують ним на ринку. Розберіться, хто покриває», – зауважив очільник міста.
Нагадаємо, навесні «Секретні матеріали» показали сюжети про незаконну торгівлю підакцизними товарами та контрабанду на Володимирщині. В одному з сюжетів йшлося про цю таємничу володимирську леді "Гагу".
На нараді також йшлося про розмір заробітних плат, які сплачують місцеві підприємці найманим працівникам.
«Треба, щоб громадськість бачила і знала, хто працює прозоро і чесно, а хто декларує одну заробітну плату, а на руки дає зовсім іншу. У Володимирі є такі підприємці, які навіть мінімальну зарплату працівникам на руки не дають. З цим потрібно боротися...» - наголосив очільник міста.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Неподалік Луцька відбудеться фестиваль млинців
Сьогодні, 14:24
У Володимирі підприємці торгують сурогатом на ринку
Сьогодні, 14:07
У Луцьку невідомі видають себе за працівників «Ласки»
Сьогодні, 14:04
Волинська область матиме сучасний інвестиційний паспорт
Сьогодні, 13:25