У Володимирі підприємці торгують сурогатом на ринку





Про це повідомив мер міста Петро Саганюк на щотижневій оперативній нараді, - пише



«Звертаюся до силовиків: на вулиці Князя Василька є підприємці, які розливають сурогат і торгують ним на ринку. Розберіться, хто покриває», – зауважив очільник міста.



Нагадаємо, навесні «Секретні матеріали» показали сюжети про незаконну торгівлю підакцизними товарами та контрабанду на Володимирщині. В одному з сюжетів йшлося про цю таємничу володимирську леді "Гагу".



На нараді також йшлося про розмір заробітних плат, які сплачують місцеві підприємці найманим працівникам.



«Треба, щоб громадськість бачила і знала, хто працює прозоро і чесно, а хто декларує одну заробітну плату, а на руки дає зовсім іншу. У Володимирі є такі підприємці, які навіть мінімальну зарплату працівникам на руки не дають. З цим потрібно боротися...» - наголосив очільник міста.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У центрі Володимира-Волинського підприємці розливають сурогат, який реалізують на місцевому ринку.Про це повідомив мер містана щотижневій оперативній нараді, - пише Район.Володимир-Волинський «Звертаюся до силовиків: на вулиці Князя Василька є підприємці, які розливають сурогат і торгують ним на ринку. Розберіться, хто покриває», – зауважив очільник міста.Нагадаємо, навесні «Секретні матеріали» показали сюжети про незаконну торгівлю підакцизними товарами та контрабанду на Володимирщині. В одному з сюжетів йшлося про цю таємничу володимирську леді "Гагу".На нараді також йшлося про розмір заробітних плат, які сплачують місцеві підприємці найманим працівникам.«Треба, щоб громадськість бачила і знала, хто працює прозоро і чесно, а хто декларує одну заробітну плату, а на руки дає зовсім іншу. У Володимирі є такі підприємці, які навіть мінімальну зарплату працівникам на руки не дають. З цим потрібно боротися...» - наголосив очільник міста.

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