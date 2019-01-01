На Волині вівчарка покусала двох дітей





Про це у коментарі



До рожищенських поліцейських надійшло повідомлення зі швидкої про те, що у місті собака напала на дітей.



Інцидент трапився у неділю, 26 травня, близько 17:00 біля ЗОШ І-ІІІ ст. № 1. Вівчарка гуляла без намордника і напала на двох дітей. На місці події був і власник тварини, після інциденту він почав втікати. До приїзду швидкої допомогу постраждалим надавали перехожі.



У лікарню потерпілих не госпіталізовували, після надання допомоги медиками їх відпустили додому. Медпрацівники зазначили, що травми не значні.



Батьки дітей погодилися припинити розгляд заяви. На власника вівчарки, жителя Рожища 1976 року народження, склали протокол про адміністративне правопорушення за частиною 2 статті 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Порушення правил тримання собак і котів).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рожищі вівчарка без намордника накинулась на дітей.Про це у коментарі Район.Рожище розповів начальник Рожищенського відділення Ківерцівського відділу поліції ГУНП у Волинській області Олександр Басалик.До рожищенських поліцейських надійшло повідомлення зі швидкої про те, що у місті собака напала на дітей.Інцидент трапився у неділю, 26 травня, близько 17:00 біля ЗОШ І-ІІІ ст. № 1. Вівчарка гуляла без намордника і напала на двох дітей. На місці події був і власник тварини, після інциденту він почав втікати. До приїзду швидкої допомогу постраждалим надавали перехожі.У лікарню потерпілих не госпіталізовували, після надання допомоги медиками їх відпустили додому. Медпрацівники зазначили, що травми не значні.Батьки дітей погодилися припинити розгляд заяви. На власника вівчарки, жителя Рожища 1976 року народження, склали протокол про адміністративне правопорушення за частиною 2 статті 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Порушення правил тримання собак і котів).

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