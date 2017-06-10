Україна отримає безвіз із Мексикою
Сьогодні, 14:30
Мексика погодилася на безвіз з Україною.
Таку інформацію оприлюднив департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України на своїй сторінці у Fecebook, пише Вголос.
Так, 27 травня відбулися переговори між Україною і Мексиканськими Сполученими Штанами у консульських питаннях.
Як повідомляють у департаменті, головним питанням переговорів була відміна вимагання візи для громадян України та Мексики.
Мексика на сьогодні є доволі популярною країною серед туристів, але українцям варто знати про неї більше. Ця держава у 20019 році побила рекорд за кількістю вбивств.
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Таку інформацію оприлюднив департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України на своїй сторінці у Fecebook, пише Вголос.
Так, 27 травня відбулися переговори між Україною і Мексиканськими Сполученими Штанами у консульських питаннях.
Як повідомляють у департаменті, головним питанням переговорів була відміна вимагання візи для громадян України та Мексики.
Мексика на сьогодні є доволі популярною країною серед туристів, але українцям варто знати про неї більше. Ця держава у 20019 році побила рекорд за кількістю вбивств.
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