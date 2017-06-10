Україна отримає безвіз із Мексикою





Таку інформацію оприлюднив департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України на своїй сторінці у Fecebook, пише



Так, 27 травня відбулися переговори між Україною і Мексиканськими Сполученими Штанами у консульських питаннях.



Як повідомляють у департаменті, головним питанням переговорів була відміна вимагання візи для громадян України та Мексики.



Мексика на сьогодні є доволі популярною країною серед туристів, але українцям варто знати про неї більше. Ця держава у 20019 році побила рекорд за кількістю вбивств.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мексика погодилася на безвіз з Україною.Таку інформацію оприлюднив департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України на своїй сторінці у Fecebook, пише Вголос Так, 27 травня відбулися переговори між Україною і Мексиканськими Сполученими Штанами у консульських питаннях.Як повідомляють у департаменті, головним питанням переговорів була відміна вимагання візи для громадян України та Мексики.Мексика на сьогодні є доволі популярною країною серед туристів, але українцям варто знати про неї більше. Ця держава у 20019 році побила рекорд за кількістю вбивств.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію