вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Україна отримає безвіз із Мексикою

Україна отримає безвіз із Мексикою
Мексика погодилася на безвіз з Україною.

Таку інформацію оприлюднив департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України на своїй сторінці у Fecebook, пише Вголос.

Так, 27 травня відбулися переговори між Україною і Мексиканськими Сполученими Штанами у консульських питаннях.

Як повідомляють у департаменті, головним питанням переговорів була відміна вимагання візи для громадян України та Мексики.

Мексика на сьогодні є доволі популярною країною серед туристів, але українцям варто знати про неї більше. Ця держава у 20019 році побила рекорд за кількістю вбивств.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: безвіз, Україна, Мексика
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині школяр врятував дідуся з інвалідністю від великої води
«Кришталевим» сестричкам з Волині негайно потрібна допомога
Стильний Луцьк: Даринка Панас
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Загадковий комашиний світ в об'єктиві волинського фотографа
Сьогодні, 15:16
Запрацював сервісний центр «Луцькводоканалу»
Сьогодні, 14:46
Україна отримає безвіз із Мексикою
Сьогодні, 14:30
Неподалік Луцька відбудеться фестиваль млинців
Сьогодні, 14:24
У Володимирі підприємці торгують сурогатом на ринку
Сьогодні, 14:07
Схожі новини
Україна отримала безвіз ще з двома країнами Україна отримала безвіз ще з двома країнами
24 квітень, 15:20
Як у Луцьку готувалися до безвізу Як у Луцьку готувалися до безвізу
10 червень, 2017, 18:55
Розповіли, з якими країнами «безвіз» запрацює восени Розповіли, з якими країнами «безвіз» запрацює восени
23 травень, 2017, 06:47
Україна офіційно підписала угоду про «безвіз» Україна офіційно підписала угоду про «безвіз»
17 травень, 2017, 16:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні зросли декретні: скільки грошей отримують матусі
Сьогодні, 15:49
 0
Леді на мотоциклах: у Луцьк приїхали байкерки з декількох країн. ФОТО
Сьогодні, 15:37
 0
Бізнес на собачій смерті: скандальну Дану Новарчук звинувачують у знищенні тварин з інших міст
Сьогодні, 15:25
 0
Загадковий комашиний світ в об'єктиві волинського фотографа
Сьогодні, 15:16
 0
Запрацював сервісний центр «Луцькводоканалу»
Сьогодні, 14:46
 0
Медіа
відео
1/8
﻿