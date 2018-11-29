Запрацював сервісний центр «Луцькводоканалу»

Сервісний центр для обслуговування клієнтів «Луцькводоканалу» запрацював у тестовому режимі.Про це під час оперативної наради повідомив перший заступник міського голови, - йдеться на сайті Луцької міської ради.Він зауважив, що комунальне підприємство є першим серед водоканалів України, де сервісний центр для обслуговування клієнтів запрацював у тестовому режимі.Тут буде надаватися ряд послуг, які дозволять лучанам вирішити усі питання, що стосуються водопостачання та водовідведення.Сервісний центр Evoda розміщений на проспекті Соборності, 25.Григорій Недопад зазначив, що нині у сервісному центрі уже надаються дві послуги, зокрема, вже можна подати показники, перевірити нарахування за послуги водопостачання, замовити послугу з повірки лічильників.Перший заступник міського голови наголосив, що найближчим часом відбудеться офіційне відкриття сервіс-центру комунального підприємства “Луцькводоканал”.