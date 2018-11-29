Запрацював сервісний центр «Луцькводоканалу»
Сьогодні, 14:46
Сервісний центр для обслуговування клієнтів «Луцькводоканалу» запрацював у тестовому режимі.
Про це під час оперативної наради повідомив перший заступник міського голови Григорій Недопад, - йдеться на сайті Луцької міської ради.
Він зауважив, що комунальне підприємство є першим серед водоканалів України, де сервісний центр для обслуговування клієнтів запрацював у тестовому режимі.
Тут буде надаватися ряд послуг, які дозволять лучанам вирішити усі питання, що стосуються водопостачання та водовідведення.
Сервісний центр Evoda розміщений на проспекті Соборності, 25.
Григорій Недопад зазначив, що нині у сервісному центрі уже надаються дві послуги, зокрема, вже можна подати показники, перевірити нарахування за послуги водопостачання, замовити послугу з повірки лічильників.
Перший заступник міського голови наголосив, що найближчим часом відбудеться офіційне відкриття сервіс-центру комунального підприємства “Луцькводоканал”.
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Про це під час оперативної наради повідомив перший заступник міського голови Григорій Недопад, - йдеться на сайті Луцької міської ради.
Він зауважив, що комунальне підприємство є першим серед водоканалів України, де сервісний центр для обслуговування клієнтів запрацював у тестовому режимі.
Тут буде надаватися ряд послуг, які дозволять лучанам вирішити усі питання, що стосуються водопостачання та водовідведення.
Сервісний центр Evoda розміщений на проспекті Соборності, 25.
Григорій Недопад зазначив, що нині у сервісному центрі уже надаються дві послуги, зокрема, вже можна подати показники, перевірити нарахування за послуги водопостачання, замовити послугу з повірки лічильників.
Перший заступник міського голови наголосив, що найближчим часом відбудеться офіційне відкриття сервіс-центру комунального підприємства “Луцькводоканал”.
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Коментарі 1
З одного боку будинку зробили стоянку та бруківку, а з другого розвели багнюку.
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