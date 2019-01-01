вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Загадковий комашиний світ в об'єктиві волинського фотографа

Загадковий комашиний світ в об'єктиві волинського фотографа
Волинський фотограф Олег Бурлака поділився "комашиними" світлинами.

Знімки він розмістив на своїй сторінці у Facebook.

"Кінець весни-початок літа - це буйність рослинності (і страшний сон алергіків). Під ногами цілий світ. Світ комах. Він дивовижний, це плюс. А от щоб його побачити, треба таки поповзати «рачки» - то мінус", - підписав світлини Олег Бурлака.
Загадковий комашиний світ в об'єктиві волинського фотографа
Загадковий комашиний світ в об'єктиві волинського фотографа
Загадковий комашиний світ в об'єктиві волинського фотографа
Загадковий комашиний світ в об'єктиві волинського фотографа
Загадковий комашиний світ в об'єктиві волинського фотографа
Загадковий комашиний світ в об'єктиві волинського фотографа
Загадковий комашиний світ в об'єктиві волинського фотографа
Загадковий комашиний світ в об'єктиві волинського фотографа
Загадковий комашиний світ в об'єктиві волинського фотографа

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: природа, комахи
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині школяр врятував дідуся з інвалідністю від великої води
«Кришталевим» сестричкам з Волині негайно потрібна допомога
Стильний Луцьк: Даринка Панас
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Леді на мотоциклах: у Луцьк приїхали байкерки з декількох країн. ФОТО
Сьогодні, 15:37
Бізнес на собачій смерті: скандальну Дану Новарчук звинувачують у знищенні тварин з інших міст
Сьогодні, 15:25
Загадковий комашиний світ в об'єктиві волинського фотографа
Сьогодні, 15:16
Запрацював сервісний центр «Луцькводоканалу»
Сьогодні, 14:46
Україна отримає безвіз із Мексикою
Сьогодні, 14:30
Схожі новини
Містичний пляж та гігантські дюни: волинянин показав древню перлину Туреччини Містичний пляж та гігантські дюни: волинянин показав древню перлину Туреччини
17 травень, 18:49
Волинський фотограф показав рідкісну пташку. ФОТО Волинський фотограф показав рідкісну пташку. ФОТО
16 травень, 09:20
Лисенят, яких намагалися продати на «приманку» собакам, віддали у луцький зоопарк Лисенят, яких намагалися продати на «приманку» собакам, віддали у луцький зоопарк
15 травень, 12:40
Показали шлюбний танець незвичних птахів на Волині Показали шлюбний танець незвичних птахів на Волині
14 травень, 18:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні зросли декретні: скільки грошей отримують матусі
Сьогодні, 15:49
 0
Леді на мотоциклах: у Луцьк приїхали байкерки з декількох країн. ФОТО
Сьогодні, 15:37
 0
Бізнес на собачій смерті: скандальну Дану Новарчук звинувачують у знищенні тварин з інших міст
Сьогодні, 15:25
 0
Загадковий комашиний світ в об'єктиві волинського фотографа
Сьогодні, 15:16
 0
Запрацював сервісний центр «Луцькводоканалу»
Сьогодні, 14:46
 0
Медіа
відео
1/8
﻿