Загадковий комашиний світ в об'єктиві волинського фотографа
Сьогодні, 15:16
Волинський фотограф Олег Бурлака поділився "комашиними" світлинами.
Знімки він розмістив на своїй сторінці у Facebook.
"Кінець весни-початок літа - це буйність рослинності (і страшний сон алергіків). Під ногами цілий світ. Світ комах. Він дивовижний, це плюс. А от щоб його побачити, треба таки поповзати «рачки» - то мінус", - підписав світлини Олег Бурлака.
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Знімки він розмістив на своїй сторінці у Facebook.
"Кінець весни-початок літа - це буйність рослинності (і страшний сон алергіків). Під ногами цілий світ. Світ комах. Він дивовижний, це плюс. А от щоб його побачити, треба таки поповзати «рачки» - то мінус", - підписав світлини Олег Бурлака.
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