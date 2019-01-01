Загадковий комашиний світ в об'єктиві волинського фотографа

Олег Бурлака поділився "комашиними" світлинами.



Знімки він розмістив на своїй сторінці у Facebook.



"Кінець весни-початок літа - це буйність рослинності (і страшний сон алергіків). Під ногами цілий світ. Світ комах. Він дивовижний, це плюс. А от щоб його побачити, треба таки поповзати «рачки» - то мінус", - підписав світлини Олег Бурлака.



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