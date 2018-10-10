Бізнес на собачій смерті: скандальну Дану Новарчук звинувачують у знищенні тварин з інших міст
Сьогодні, 15:25
Директорку луцького стерилізаційного центру «Порятунок чотирилапих» Дану Новарчук звинувачують у живодерстві та утилізації бездомних собак.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила зоозахисниця з міста Славута Хмельницької області Тамара Коржина.
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Допис подаємо без змін:
«Сьогодні вранці (28 травня, – ред.) мені зателефонувала моя знайома, яка любить тварин, що о 5:45 ранку у них у дворі п'ятиповерхівки відловлювали собак.
Вона почала кричати з балкона і побачила, як стояв білий бус і біла жінка, підповзала до собачки і заманювала її. Люда почала кричати і вискочила, щоб забрати своїх собачок, якими вона опікується. Як виявилося, то це знову знаменита живодерка Дана Новарчук із Луцька. З нею були ще 5 мужиків, в тому числі і наш представник поліції, який живе в цьому будинку.
Люда їх прогнала, але вона чула, як верещали собаки в інших дворах багатоповерхівок. Вона повідомила нашим двом захисниця і ті знову пишуть заяву в міліцію, але цю прокляту живодерку не лякають ніякі заяви і вона продовжує їздити по містах України і відловлювати собак за 600 грн за собаку, а потім везе їх на утилізацію. Це все робиться приховано і таємно.
Зоозахисниці наші навіть запрошували телеканал 1+1, їздили в Луцьк дивитися, де цей стерилізаційний центр, як стверджує живодерка Новарчук, але як виявилося, що там декілька кімнат і гараж для цього живодерського буса.
Це вже другий раз в цьому році вона забирає по 30 собак тільки з нашого маленького містечка 40 тисячним населенням. А що вона творить у великих містах? У минулому році воно вивезло понад 100 собак з нашого міста.
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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила зоозахисниця з міста Славута Хмельницької області Тамара Коржина.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Скандал із безпритульними псами: зоозахисники з інших міст знаходять тварин у Луцьку. ВІДЕО
Допис подаємо без змін:
«Сьогодні вранці (28 травня, – ред.) мені зателефонувала моя знайома, яка любить тварин, що о 5:45 ранку у них у дворі п'ятиповерхівки відловлювали собак.
Вона почала кричати з балкона і побачила, як стояв білий бус і біла жінка, підповзала до собачки і заманювала її. Люда почала кричати і вискочила, щоб забрати своїх собачок, якими вона опікується. Як виявилося, то це знову знаменита живодерка Дана Новарчук із Луцька. З нею були ще 5 мужиків, в тому числі і наш представник поліції, який живе в цьому будинку.
Люда їх прогнала, але вона чула, як верещали собаки в інших дворах багатоповерхівок. Вона повідомила нашим двом захисниця і ті знову пишуть заяву в міліцію, але цю прокляту живодерку не лякають ніякі заяви і вона продовжує їздити по містах України і відловлювати собак за 600 грн за собаку, а потім везе їх на утилізацію. Це все робиться приховано і таємно.
Зоозахисниці наші навіть запрошували телеканал 1+1, їздили в Луцьк дивитися, де цей стерилізаційний центр, як стверджує живодерка Новарчук, але як виявилося, що там декілька кімнат і гараж для цього живодерського буса.
Це вже другий раз в цьому році вона забирає по 30 собак тільки з нашого маленького містечка 40 тисячним населенням. А що вона творить у великих містах? У минулому році воно вивезло понад 100 собак з нашого міста.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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