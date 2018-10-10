Бізнес на собачій смерті: скандальну Дану Новарчук звинувачують у знищенні тварин з інших міст

Директорку луцького стерилізаційного центру «Порятунок чотирилапих»звинувачують у живодерстві та утилізації бездомних собак.Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила зоозахисниця з міста Славута Хмельницької областіДопис подаємо без змін:«Сьогодні вранці (28 травня, – ред.) мені зателефонувала моя знайома, яка любить тварин, що о 5:45 ранку у них у дворі п'ятиповерхівки відловлювали собак.Вона почала кричати з балкона і побачила, як стояв білий бус і біла жінка, підповзала до собачки і заманювала її. Люда почала кричати і вискочила, щоб забрати своїх собачок, якими вона опікується. Як виявилося, то це знову знаменита живодерка Дана Новарчук із Луцька. З нею були ще 5 мужиків, в тому числі і наш представник поліції, який живе в цьому будинку.Люда їх прогнала, але вона чула, як верещали собаки в інших дворах багатоповерхівок. Вона повідомила нашим двом захисниця і ті знову пишуть заяву в міліцію, але цю прокляту живодерку не лякають ніякі заяви і вона продовжує їздити по містах України і відловлювати собак за 600 грн за собаку, а потім везе їх на утилізацію. Це все робиться приховано і таємно.Зоозахисниці наші навіть запрошували телеканал 1+1, їздили в Луцьк дивитися, де цей стерилізаційний центр, як стверджує живодерка Новарчук, але як виявилося, що там декілька кімнат і гараж для цього живодерського буса.Це вже другий раз в цьому році вона забирає по 30 собак тільки з нашого маленького містечка 40 тисячним населенням. А що вона творить у великих містах? У минулому році воно вивезло понад 100 собак з нашого міста.