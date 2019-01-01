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В Україні зросли декретні: скільки грошей отримують матусі

В Україні зросли декретні: скільки грошей отримують матусі
Від початку нинішнього року розмір середньоденної допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами зріс на 25,6%.

Допомога складає 245,1 грн, - пише ТСН з посиланням на прес-службу Фонду соціального страхування України.

Тривалість відпустки під час вагітності та пологів становить 126 календарних днів. Саме тому сума допомоги від Фонду складає 30,9 тис. грн.

Упродовж перших чотирьох місяців 2019 року Фонд направив на фінансування допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами 1,1 млрд гривень.

Загалом допомогу за вагітністю та пологама отримує застрахована особа. Ці кошти компенсують втрату заробітної плати за період відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами. Сума виплати, яку отримують, обчислюється шляхом множення суми середньоденної заробітної плати на кількість днів фактичного перебування у відпустці під час вагітності та пологів.

Додаткові гроші обіцяє виплачувати уряд багатодітним сім’ям
по 1700 гривень допомоги отримає сім’я на третю, четверту, п’яту і наступних дітей віком до 6 років. До кінця року для реалізації цієї ініціативи уряд має виділити майже два з половиною мільярди гривень. Розмір допомоги переглядатимуть на початку кожного року.

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Теги: декрет, виплати
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