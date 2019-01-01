Допомагав по господарству: волинянин обікрав колишнього тестя
Сьогодні, 16:24
У селі Черчичі Зимнівської ОТГ чоловік вкрав гроші у колишнього тестя.
Про це пише БУГ.
51-річний чоловік із Черчич Зимнівської ОТГ повідомив правоохоронцям, що 23 травня в нього вдома перебував колишній зять. Чоловік приїхав до колишнього родича із села Галинівка, щоб допомогти по господарству.
В цей день із сховку в шафі зникли грошові кошти в сумі 1 800 гривень.
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Про це пише БУГ.
51-річний чоловік із Черчич Зимнівської ОТГ повідомив правоохоронцям, що 23 травня в нього вдома перебував колишній зять. Чоловік приїхав до колишнього родича із села Галинівка, щоб допомогти по господарству.
В цей день із сховку в шафі зникли грошові кошти в сумі 1 800 гривень.
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