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Допомагав по господарству: волинянин обікрав колишнього тестя

Допомагав по господарству: волинянин обікрав колишнього тестя
У селі Черчичі Зимнівської ОТГ чоловік вкрав гроші у колишнього тестя.

Про це пише БУГ.

51-річний чоловік із Черчич Зимнівської ОТГ повідомив правоохоронцям, що 23 травня в нього вдома перебував колишній зять. Чоловік приїхав до колишнього родича із села Галинівка, щоб допомогти по господарству.

В цей день із сховку в шафі зникли грошові кошти в сумі 1 800 гривень.

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Теги: крадіжка, Волинь
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