Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 29 травня
Сьогодні, 20:00
У середу у Волинській області очікується мінлива хмарність.
У Луцьку, Ковелі, Любешові, Володимир-Волинському, Маневичах, Світязі можливий невеликий дощ.
Температура повітря вночі близько +15…+17 градусів, удень – до
+20…+23.
Вітер західний, південно-західний, північно-західний і південний, 1-5 м/с.
У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
У Луцьку, Ковелі, Любешові, Володимир-Волинському, Маневичах, Світязі можливий невеликий дощ.
Температура повітря вночі близько +15…+17 градусів, удень – до
+20…+23.
Вітер західний, південно-західний, північно-західний і південний, 1-5 м/с.
У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Віктор Павлік планує брати участь у виборах до Верховної Ради
Сьогодні, 20:15
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 29 травня
Сьогодні, 20:00
Лучани продовжують хворіти на кір
Сьогодні, 19:33
Луцький забудовник розповів, чому дасть гроші на нову зону відпочинку в центрі Луцька
Сьогодні, 19:17
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 29 травня
Сьогодні, 19:00