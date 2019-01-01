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Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 29 травня

Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 29 травня
У середу у Волинській області очікується мінлива хмарність.

У Луцьку, Ковелі, Любешові, Володимир-Волинському, Маневичах, Світязі можливий невеликий дощ.

Температура повітря вночі близько +15…+17 градусів, удень – до
+20…+23.

Вітер західний, південно-західний, північно-західний і південний, 1-5 м/с.

У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ.

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Теги: погода, Волинь, прогноз
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