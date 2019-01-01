Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 29 травня





У Луцьку, Ковелі, Любешові, Володимир-Волинському, Маневичах, Світязі можливий невеликий дощ.



Температура повітря вночі близько +15…+17 градусів, удень – до

+20…+23.



Вітер західний, південно-західний, північно-західний і південний, 1-5 м/с.



У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У середу у Волинській області очікується мінлива хмарність.У Луцьку, Ковелі, Любешові, Володимир-Волинському, Маневичах, Світязі можливий невеликий дощ.Температура повітря вночі близько +15…+17 градусів, удень – до+20…+23.Вітер західний, південно-західний, північно-західний і південний, 1-5 м/с.У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ.

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