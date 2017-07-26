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Зеленський повернув Саакашвілі громадянство України

Зеленський повернув Саакашвілі громадянство України
Президент Володимир Зеленський виключив положення про втрату Міхеілом Саакашвілі громадянства України.

Про це йдеться на сайті президента, - пише Корреспондент.

"Внести до Указу президента України від 26 липня 2017 року №196 "Про припинення громадянства України Бондаревої Т., Корнійчук А.А., Коротецького Л.А. та інших осіб "зміну, виключивши положення про втрату Саакашвілі Міхеілом громадянства України", - йдеться в указі.

У документі зазначається, що своїм указом Зеленський також дозволяє прийняти до громадянства України осіб, що становлять державний інтерес для країни.

Раніше Саакашвілі попросив Зеленського повернути йому громадянство України. Колишній губернатор Одеської області за допомогою свого адвоката передав листа українському президенту.

Нагадаємо, в липні 2017 року президент Петро Порошенко позбавив Саакашвілі українського громадянства, коли той перебував у США.

У вересні того ж року політик перетнув польсько-український кордон в оточенні своїх прихильників, що супроводжувалося протистоянням з прикордонниками і правоохоронцями.


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Теги: Саакашвілі, громадянство
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