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Лучанин, який не платив аліментів, сяде у тюрму

Лучанин, який не платив аліментів, сяде у тюрму
Лучанин, який ухилявся від виконання рішення суду про сплату аліментів, на рік втрапив за ґрати.

Так, ще у 2015 році суд зобов’язав судимого за крадіжку чоловіка сплачувати щомісячно аліменти на утримання сина до досягнення ним повноліття та на утримання колишньої дружини до досягнення дитиною трирічного віку, - інформує прес-служба прокуратури області.

Попри це, горе-батько злісно ухилявся як від сплати аліментів (за що у 2018 році уже притягувався до відповідальності), так і від виконання рішення суду, вчинивши таким чином кримінальні правопорушення, передбачені ч.1 ст. 164 та ч.1 ст. 382 КК України.

Визнавши його винним у скоєному, суд призначив йому покарання у виді одного року та чотирьох днів позбавлення волі.


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Теги: аліменти, суд, тюрма
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