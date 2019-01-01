Лучанин, який не платив аліментів, сяде у тюрму

Лучанин, який ухилявся від виконання рішення суду про сплату аліментів, на рік втрапив за ґрати.Так, ще у 2015 році суд зобов’язав судимого за крадіжку чоловіка сплачувати щомісячно аліменти на утримання сина до досягнення ним повноліття та на утримання колишньої дружини до досягнення дитиною трирічного віку, - інформує прес-служба прокуратури області.Попри це, горе-батько злісно ухилявся як від сплати аліментів (за що у 2018 році уже притягувався до відповідальності), так і від виконання рішення суду, вчинивши таким чином кримінальні правопорушення, передбачені ч.1 ст. 164 та ч.1 ст. 382 КК України.Визнавши його винним у скоєному, суд призначив йому покарання у виді одного року та чотирьох днів позбавлення волі.