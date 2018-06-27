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Забудовник, який пов’язаний із луцьким екс-регіоналом, поверне гроші до бюджету

Забудовник, який пов’язаний із луцьким екс-регіоналом, поверне гроші до бюджету
Забудовник поверне до бюджету Луцька понад 330 тисяч гривень.

Про це пише прес-служба прокуратури області.

З власних джерел стало відомо, що цією фірмою є «Торгінвестбуд-Луцьк», яка зводила житловий комплекс «Луцька Рів'єра», пов'язана із екс-регіоналом Олександром Башкаленком.

Прокурори з'ясували, що у січні 2018 року між Луцькою міською радою та приватним підприємством укладено договір про пайову участь у розвитку інфраструктури міста Луцька щодо об’єкта будівництва на вулиці Ковельській в обласному центрі Волині.

Замовник будівництва зобов’язався внести і вніс у бюджет міста понад 3 млн. грн. пайової участі у розвитку інфраструктури Луцька.

У липні 2018 року рішенням Луцької міської ради забудовнику на понад 330 тис. грн. зменшено розмір пайової участі у зв’язку з передачею до комунальної власності територіальної громади міста квартири.

Кошти перераховали на рахунок житлово-будівельного кооперативу.

Проте цю квартиру було надано у власність не комусь із лучан, які перебували на квартирному обліку та потребували поліпшення житлових умов, а громадянці, яка на квартирному обліку не перебувала, але її помешкання було знесене задля уможливлення будівництва багатоквартирного будинку – і підприємство в такий спосіб усього лиш виконало взяті на себе зобов’язання перед цією громадянкою.

Отож прокурори у суді наполягали на визнанні рішення міськради незаконним та стягненні із забудовника безпідставно повернутих йому коштів.

Господарський суд області частково задоволив вимоги прокуратури, визнавши недійсною додаткову угоду до договору пайової участі у розвитку інфраструктури міста та постановивши стягнути із забудовника усю суму незаконно повернутих йому коштів.

Відтак забудовнику доведеться повернути кошти у бюджет міста.



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Теги: Луцька рів'єра, Олександр Башкаленко, рів'єра, бюджет
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