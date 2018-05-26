У Києві з вікна випала 3-річна дитина, у її матері знайшли арсенал зброї. ВІДЕО

У Києві з вікна багатоповерхівки, що розташована на вулиці Героїв Дніпра, трирічна дитина випала з вікна третього поверху.Поліцейські встановлюють обставини трагічного випадку, - пише ГУНП у Київській області.Травмовану дівчинку негайно госпіталізували до медичного закладу. Як повідомили лікарі, вона отримала закриту черепно-мозкову травму та численні забої тіла.На місце події працювала слідчо-оперативна група, працівники ювенальної превенції та дільничний офіцер поліції. Поспілкувавшись зі свідками, поліцейські з’ясували, що у момент нещасного випадку мати ходила до школи забирати старшу доньку. Тим часом молодша дитина, яка залишилася сама вдома, вийшла на балкон та випала через вікно на вулицю.Поліцейські зайшли до оселі оглянути місце, звідки випала дитина. Коли знаходилися на балконі, побачили там зброю."Слідчі провели огляд помешкання та виявили предмети, схожі на автомати «ППШ», "Uzi», пістолет «Флобер», патрони та багнет-ніж. Родичка дитини повідомила, що ці речі належать чоловіку сестри, який перебував у зоні ООС та імовірно звідти їх привіз", - розповів начальник Оболонського УП ГУНП у м. КиєвіТакож правоохоронці перевірили автомобіль чоловіка та вилучили з салону 7 пакунків із порохом, загальною масою 3,5 кілограмів, два боєприпаси "ВОГ", арбалет та саморобний пристрій для відстрілу куль. Поліцейські вилучили небезпечні предмети та направили їх на експертне дослідження.Слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ст. 166 (Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) Кримінального кодексу України.Поліцейські направили відповідні листи до служби у справах дітей для подальшого супроводу цієї родини.