Дівчинку, яку на Волині зі скандалом забрали у бабусі-опікунки, повернуть в родину. ВІДЕО





Таке рішення прийняли сьогодні, 28 травня, повідомляє



Нагадаємо, працівники відділу служби у справах дітей райдержадміністрації Богдан Гусак стверджував, що бабуся Карини на сповіді сказала священику, що її син, дядько дівчинки, домагався дитини.



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Наразі ж відомо, що дядько неповнолітньої Юрій Кирилюк пройшов поліграф. Результати засвідчили, що до дівчинки сексуальних домагань родич не вчиняв. Тож тепер чоловік хоче через суд покарати тих, хто таке інформацію щодо нього поширював. Зокрема, йдеться про представників Липинської ОТГ.



«Я цього не прощу», - запевняє Юрій Кирилюк.



Під час комісії заступник голови Липинської ОТГ Володимир Артесюк просив не повертати дитину додому.



«Краще дитині зараз перебувати там, де вона перебуває. Бо вдома неадекватна обстановка, бабуся веде себе неадекватно. Це аналіз того, що я проживаю з цією людиною в одному селі», - сказав Артесюк.



Керівниця соцслужби Наталія Скубій звернулася до бабусі Карини Людмили Кирпи під час засідання комісії: «Ви робите так, як Ви можете робити. Якби там жила молода інша, було б трохи по-іншому. Але Ви стараєтеся і так: дитина ходить в школу чиста, охайна». Тож при прийнятті рішення врахували думку самої Карини, а також те, що не було повторних повідомлень щодо негативної поведінки родичів Карини.



Дівчинку з дитбудинку домовилися забрати 30 травня після свята останнього дзвоника в школі.



«Якби мені сказали вибрати – або життя, або Каріна, то я б вибрала Каріну», - запевняє її бабуся Людмила Кирпа.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 9-річну Карину Кирпу з Ківерцівського району, яка з 23 квітня перебуває у приватному дитбудинку села Дерно, вирішили повернути в родину.Таке рішення прийняли сьогодні, 28 травня, повідомляє Суспільне Волині Нагадаємо, працівники відділу служби у справах дітей райдержадміністрації вилучили дитину із сім’ї та завезли до дитбудинку через те, що, на їхнє переконання, була загроза для дівчинки. Зокрема, ініціатори такого рішення запевняли, що дядько й бабуся-опікунка дівчинки були в стані алкогольного сп’яніння. Крім цього, голова Липинської ОТГстверджував, що бабуся Карини на сповіді сказала священику, що її син, дядько дівчинки, домагався дитини.Наразі ж відомо, що дядько неповнолітньоїпройшов поліграф. Результати засвідчили, що до дівчинки сексуальних домагань родич не вчиняв. Тож тепер чоловік хоче через суд покарати тих, хто таке інформацію щодо нього поширював. Зокрема, йдеться про представників Липинської ОТГ.«Я цього не прощу», - запевняє Юрій Кирилюк.Під час комісії заступник голови Липинської ОТГпросив не повертати дитину додому.«Краще дитині зараз перебувати там, де вона перебуває. Бо вдома неадекватна обстановка, бабуся веде себе неадекватно. Це аналіз того, що я проживаю з цією людиною в одному селі», - сказав Артесюк.Керівниця соцслужбизвернулася до бабусі Каринипід час засідання комісії: «Ви робите так, як Ви можете робити. Якби там жила молода інша, було б трохи по-іншому. Але Ви стараєтеся і так: дитина ходить в школу чиста, охайна». Тож при прийнятті рішення врахували думку самої Карини, а також те, що не було повторних повідомлень щодо негативної поведінки родичів Карини.Дівчинку з дитбудинку домовилися забрати 30 травня після свята останнього дзвоника в школі.«Якби мені сказали вибрати – або життя, або Каріна, то я б вибрала Каріну», - запевняє її бабуся Людмила Кирпа.

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