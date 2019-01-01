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Луцький забудовник розповів, чому дасть гроші на нову зону відпочинку в центрі Луцька

Луцький забудовник розповів, чому дасть гроші на нову зону відпочинку в центрі Луцька
Луцький забудовник Андрій Разумовський пояснив, чому долучився до ідеї облаштувати і оплатити третину витрат на новий сквер у центрі Луцька.

Про це повідомляє видання "Перший".

Нагадаємо, Луцька міська рада спільно з бізнесменами облаштує сквер на вулиці Градний Узвіз. До проекту долучилися гендиректор Будівельної компанії «Інвестор» Андрій Разумовський та власник кафе Benedict Роман Околіта. Кожен із бізнесменів готовий оплатити третину бюджету проекту. Дизайн скверу розроблятиме Левко Давидюк.

«Біля кафе Benedict та магазину WineTime є частина старої бруківки, якій вже років 30-ть і яка вже і незручна, і негарна. Власник кафе Benedict почав думати над благоустроєм території біля свого закладу, так народилася згодом ідея облаштувати там гарний сквер. Мені це дуже сподобалося, бо то самісіньке серце місце, територія біля собору, де постійно буває багато людей. Ми постараємося зробити це класно. Зробити це так, щоб наша продукція була окрасою скверу», - каже бізнесмен.

Андрій Разумовський розповідає, що поки дизайнеру озвучили всі побажання щодо того, яким має бути це місце і які функції воно має виконувати.

«Інвестор» - та компанія, яка точно любить все нове, креативне. Тим паче, що за проект взявся просто класний дизайнер Левко Давидюк», – наголошує Андрій Разумовський.

У новому сквері точно мають бути лавочки, ліхтарі, дерева, якісь ігрові елементи. Головне завдання, каже бізнесмен, щоб це була затишна зона відпочинку.

«Бюджет залежатиме від проекту, поки якоїсь його конкретної версії ще нема. Скільки це вартуватиме і як виглядатиме сквер, ми будемо знати, коли дизайнер запропонує нам результат своєї роботи. Дамо шанс Левку щось класне створити. У будь-якому разі ми оплатимо третину вартості», - зазначає гендиректор «Інвестора».


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Теги: Андрій Разумовський, Інвестор, сквер, бруківка, Луцьк, Левко Давидюк
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