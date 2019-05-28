Віктор Павлік планує брати участь у виборах до Верховної Ради
Сьогодні, 20:15
Знаменитий український співак Віктор Павлік зізнався, що думає над тим, аби взяти участь у майбутніх парламентських виборах. Він активно веде переговори з лідером партії "Стабільність" Василем Журавльовим.
Про це повідомляє видання LB.ua. Зауважують, що співак сам заявив про це журналістам у своєму коментарі.
Згідно з інформацією, український артист балотуватиметься у парламент від партії "Стабільність", лідером якого є Василь Журавльов.
"Немає диму без вогню. Остаточного рішення поки немає. У будь-якому випадку я буду підтримувати партію "Стабільність", навіть якщо не піду на вибори", – заявив Віктор Павлік.
Варто відзначити, що Василь Журавльов також висував свою кандидатуру на пост президента України у 2019 році, однак перемогти у виборах йому не вдалося. Тепер політик веде переговори щодо співпраці не лише з Віктором Павліком, а й з Олегом Винником, продюсер якого не підтвердив інформацію щодо балотування співака у Верховну Раду.
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Про це повідомляє видання LB.ua. Зауважують, що співак сам заявив про це журналістам у своєму коментарі.
Згідно з інформацією, український артист балотуватиметься у парламент від партії "Стабільність", лідером якого є Василь Журавльов.
"Немає диму без вогню. Остаточного рішення поки немає. У будь-якому випадку я буду підтримувати партію "Стабільність", навіть якщо не піду на вибори", – заявив Віктор Павлік.
Варто відзначити, що Василь Журавльов також висував свою кандидатуру на пост президента України у 2019 році, однак перемогти у виборах йому не вдалося. Тепер політик веде переговори щодо співпраці не лише з Віктором Павліком, а й з Олегом Винником, продюсер якого не підтвердив інформацію щодо балотування співака у Верховну Раду.
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