Віктор Павлік планує брати участь у виборах до Верховної Ради

Віктор Павлік зізнався, що думає над тим, аби взяти участь у майбутніх парламентських виборах. Він активно веде переговори з лідером партії "Стабільність" Василем Журавльовим.



Про це повідомляє видання



Згідно з інформацією, український артист балотуватиметься у парламент від партії "Стабільність", лідером якого є Василь Журавльов.



"Немає диму без вогню. Остаточного рішення поки немає. У будь-якому випадку я буду підтримувати партію "Стабільність", навіть якщо не піду на вибори", – заявив Віктор Павлік.



Варто відзначити, що Василь Журавльов також висував свою кандидатуру на пост президента України у 2019 році, однак перемогти у виборах йому не вдалося. Тепер політик веде переговори щодо співпраці не лише з Віктором Павліком, а й з Олегом Винником, продюсер якого не підтвердив інформацію щодо балотування співака у Верховну Раду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Знаменитий український співакзізнався, що думає над тим, аби взяти участь у майбутніх парламентських виборах. Він активно веде переговори з лідером партії "Стабільність"Про це повідомляє видання LB.ua . Зауважують, що співак сам заявив про це журналістам у своєму коментарі.Згідно з інформацією, український артист балотуватиметься у парламент від партії "Стабільність", лідером якого є Василь Журавльов."Немає диму без вогню. Остаточного рішення поки немає. У будь-якому випадку я буду підтримувати партію "Стабільність", навіть якщо не піду на вибори", – заявив Віктор Павлік.Варто відзначити, що Василь Журавльов також висував свою кандидатуру на пост президента України у 2019 році, однак перемогти у виборах йому не вдалося. Тепер політик веде переговори щодо співпраці не лише з Віктором Павліком, а й з, продюсер якого не підтвердив інформацію щодо балотування співака у Верховну Раду.

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