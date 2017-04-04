«Беріть віники та викрутки»: у місті на Волині небайдужих кличуть облаштовувати зону відпочинку в парку





Про це інформує



Організатори наголошують, що кожен може стати волонтером і долучитися до реконструкції простору в центральному парку. Потрібні люди з бажанням створити щось нове. Особливо потрібні художники.



“Просимо відгукнутися і тих, то має можливість привезти дерев’яні палети – з них хочуть зробити круті речі в самому парку”, – наголошують організатори.



Реєструватися можна за посиланням: https://forms.gle/A2x1gHVNLUvHshbC6



По можливості беріть із собою інструменти:

– молотки та викрутки

– віники

– шуруповерти



Уже відомо, що після відновлення клітки у ній проводитимуть літні кінопокази, працюватимуть клуби Суперкниги та англійської мови. Також кожен із Вас матиме можливість організовувати там свої цікаві заходи. Найактивнішим волонтерам обіцяють подарунки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Команда Молодіжного центру “Нові крила” разом з Будуємо Україну Разом – БУР проведе відновлення “клітки” в центральному парку Нововолинська (адже взимку там встигли побувати вандали).Про це інформує БУГ Організатори наголошують, що кожен може стати волонтером і долучитися до реконструкції простору в центральному парку. Потрібні люди з бажанням створити щось нове. Особливо потрібні художники.“Просимо відгукнутися і тих, то має можливість привезти дерев’яні палети – з них хочуть зробити круті речі в самому парку”, – наголошують організатори.Реєструватися можна за посиланням: https://forms.gle/A2x1gHVNLUvHshbC6По можливості беріть із собою інструменти:– молотки та викрутки– віники– шуруповертиУже відомо, що після відновлення клітки у ній проводитимуть літні кінопокази, працюватимуть клуби Суперкниги та англійської мови. Також кожен із Вас матиме можливість організовувати там свої цікаві заходи. Найактивнішим волонтерам обіцяють подарунки.

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