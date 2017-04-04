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«Беріть віники та викрутки»: у місті на Волині небайдужих кличуть облаштовувати зону відпочинку в парку

«Беріть віники та викрутки»: у місті на Волині небайдужих кличуть облаштовувати зону відпочинку в парку
Команда Молодіжного центру “Нові крила” разом з Будуємо Україну Разом – БУР проведе відновлення “клітки” в центральному парку Нововолинська (адже взимку там встигли побувати вандали).

Про це інформує БУГ.

Організатори наголошують, що кожен може стати волонтером і долучитися до реконструкції простору в центральному парку. Потрібні люди з бажанням створити щось нове. Особливо потрібні художники.

“Просимо відгукнутися і тих, то має можливість привезти дерев’яні палети – з них хочуть зробити круті речі в самому парку”, – наголошують організатори.

Реєструватися можна за посиланням: https://forms.gle/A2x1gHVNLUvHshbC6

По можливості беріть із собою інструменти:
– молотки та викрутки
– віники
– шуруповерти

Уже відомо, що після відновлення клітки у ній проводитимуть літні кінопокази, працюватимуть клуби Суперкниги та англійської мови. Також кожен із Вас матиме можливість організовувати там свої цікаві заходи. Найактивнішим волонтерам обіцяють подарунки.

«Беріть віники та викрутки»: у місті на Волині небайдужих кличуть облаштовувати зону відпочинку в парку

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Теги: Нововолинськ, парк, клітка, зона відпочинку
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