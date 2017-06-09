Громада на Волині співпрацюватиме з польською гміною
Сьогодні, 21:37
28-го травня голова Павлівської ОТГ Андрій Сапожник підписав договір про співпрацю із польськими партнерами – гміною Войцлавіца.
Про це голова громади розповів на своїй сторінці у фейсбуці, пише БУГ.
“Історична мить для нашої громади. Підписання угоди про співпрацю з польськими колегами. Договір безстроковий, це співпраця культурна, спортивна, молодіжна. В основному із залучення інвестицій”, – розповів Андрій Сапожник.
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Про це голова громади розповів на своїй сторінці у фейсбуці, пише БУГ.
“Історична мить для нашої громади. Підписання угоди про співпрацю з польськими колегами. Договір безстроковий, це співпраця культурна, спортивна, молодіжна. В основному із залучення інвестицій”, – розповів Андрій Сапожник.
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