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Громада на Волині співпрацюватиме з польською гміною

Громада на Волині співпрацюватиме з польською гміною
28-го травня голова Павлівської ОТГ Андрій Сапожник підписав договір про співпрацю із польськими партнерами – гміною Войцлавіца.

Про це голова громади розповів на своїй сторінці у фейсбуці, пише БУГ.

“Історична мить для нашої громади. Підписання угоди про співпрацю з польськими колегами. Договір безстроковий, це співпраця культурна, спортивна, молодіжна. В основному із залучення інвестицій”, – розповів Андрій Сапожник.

Громада на Волині співпрацюватиме з польською гміною

Громада на Волині співпрацюватиме з польською гміною

Громада на Волині співпрацюватиме з польською гміною

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Теги: Павлівська громада, Польща, гміна, співпраця
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