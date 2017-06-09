Громада на Волині співпрацюватиме з польською гміною

Андрій Сапожник підписав договір про співпрацю із польськими партнерами – гміною Войцлавіца.



Про це голова громади розповів на своїй сторінці у фейсбуці, пише



“Історична мить для нашої громади. Підписання угоди про співпрацю з польськими колегами. Договір безстроковий, це співпраця культурна, спортивна, молодіжна. В основному із залучення інвестицій”, – розповів Андрій Сапожник.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 28-го травня голова Павлівської ОТГпідписав договір про співпрацю із польськими партнерами – гміною Войцлавіца.Про це голова громади розповів на своїй сторінці у фейсбуці, пише БУГ “Історична мить для нашої громади. Підписання угоди про співпрацю з польськими колегами. Договір безстроковий, це співпраця культурна, спортивна, молодіжна. В основному із залучення інвестицій”, – розповів Андрій Сапожник.

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