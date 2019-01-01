Лучани знову почали скаржитись на сморід





Про це стало відомо у вівторок, 28 травня, на оперативній нараді Луцької міської ради, - пише



Нагадаємо, про проблему із запахом в місті говорили й на попередній нараді в мерії ще 17 травня.



Зокрема, директорка департаменту «Центр надання адміністративних послуг» Лариса Карп’як розповіла, що на службу оперативного реагування надійшло 17 дзвінків щодо неприємного запаху нечистот, який поширюється в місті.



Про звернення лучан повідомили працівників відділу екології.

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