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Лучани знову почали скаржитись на сморід

Лучани знову почали скаржитись на сморід
Лучани вкотре нарікають на неприємний запах в місті.

Про це стало відомо у вівторок, 28 травня, на оперативній нараді Луцької міської ради, - пише ВолиньUa.

Нагадаємо, про проблему із запахом в місті говорили й на попередній нараді в мерії ще 17 травня.

Зокрема, директорка департаменту «Центр надання адміністративних послуг» Лариса Карп’як розповіла, що на службу оперативного реагування надійшло 17 дзвінків щодо неприємного запаху нечистот, який поширюється в місті.

Про звернення лучан повідомили працівників відділу екології.

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Теги: сморід, скарга
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