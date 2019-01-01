Просять облаштувати в санаторії на Волині місце для купання візочників

Юрій Ройко хоче ініціювати встановлення спеціальних споруд для людей з інвалідністю у санаторії “Лісова пісня”.



Про це повідомляє видання



Про це депутат обласної ради написав у своєму запиті, який підтриманий депутатською більшістю.



“У Волинській області проживає понад 82 тисячі осіб з інвалідністю. З них майже 3 тисячі людей пересуваються з допомогою інвалідного візка.



До мене звернулись представники громадських організацій осіб з інвалідністю. Суть звернення: під час літнього сезону значна кількість людей з інвалідністю, які прикуті до візка проходять реабілітацію, лікуються, оздоровлюються у Волинському обласному санаторії «Лісова пісня» – підприємстві обласної комунальної власності.

Перлиною санаторію є озеро Пісочне, вода якого збагачена гліцерином та сріблом і має цілющі властивості. На превеликий жаль люди з інвалідністю, візочники через відсутність спеціальних споруд для купання не мають можливості занурюватись у воду для плавання.



Слід відзначити, що адміністрацією санаторію за рахунок власних сил і коштів під потреби візочників проведена реконструкція трьох номерів. Крім того для осіб з інвалідністю спеціально переобладнані санітарно-гігієнічна кімната, ліфт, побудовані відповідні пандуси.



Тому, було б логічним облаштування на пляжі Пісочного спеціальних купальних споруд для людей з інвалідністю, зокрема візочників. Ціна питання 40-50 тис. грн. за одну купальну споруду.



Тому, прошу передбачити виділення коштів обласного бюджету на облаштування купальних споруд на озері Пісочне у Волинському обласному санаторії «Лісова пісня», – пише Юрій Ройко.



Запит спрямовано голові Волинської обласної державної адміністрації Савченку О. І. для розгляду і вирішення по суті.

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