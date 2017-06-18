Українські прикордонники знайшли та повернули іноземцю паспорт та гроші. ФОТО
Сьогодні, 02:05
Паспорт та гроші виявили та повернули 27 травня в пункті пропуску «Жуляни» прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» громадянину Китаю.
Про це йдеться на сайті Держприкордонслужби.
Під час оформлення пасажирів, які прибули із Мінська, охоронці кордону знайшли у залі на приліт паспорт громадянина Китаю, в якому було 1800 доларів США.
Співробітники Держприкордонслужби оперативно знайшли та ідентифікували іноземця в залі зустрічі пасажирів та передали знахідку.
Громадянин Китаю, який прилетів у столицю України, щиро подякував українським прикордонникам.
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Про це йдеться на сайті Держприкордонслужби.
Під час оформлення пасажирів, які прибули із Мінська, охоронці кордону знайшли у залі на приліт паспорт громадянина Китаю, в якому було 1800 доларів США.
Співробітники Держприкордонслужби оперативно знайшли та ідентифікували іноземця в залі зустрічі пасажирів та передали знахідку.
Громадянин Китаю, який прилетів у столицю України, щиро подякував українським прикордонникам.
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