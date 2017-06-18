Українські прикордонники знайшли та повернули іноземцю паспорт та гроші. ФОТО





Про це йдеться на



Під час оформлення пасажирів, які прибули із Мінська, охоронці кордону знайшли у залі на приліт паспорт громадянина Китаю, в якому було 1800 доларів США.



Співробітники Держприкордонслужби оперативно знайшли та ідентифікували іноземця в залі зустрічі пасажирів та передали знахідку.



Громадянин Китаю, який прилетів у столицю України, щиро подякував українським прикордонникам.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Паспорт та гроші виявили та повернули 27 травня в пункті пропуску «Жуляни» прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» громадянину Китаю.Про це йдеться на сайті Держприкордонслужби.Під час оформлення пасажирів, які прибули із Мінська, охоронці кордону знайшли у залі на приліт паспорт громадянина Китаю, в якому було 1800 доларів США.Співробітники Держприкордонслужби оперативно знайшли та ідентифікували іноземця в залі зустрічі пасажирів та передали знахідку.Громадянин Китаю, який прилетів у столицю України, щиро подякував українським прикордонникам.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію