29 травня на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні відзначає день народження голова правління ПАТ «Волиньгаз» Мирослав Коротя (на фото).
Також день народження 29 травня у головного лікаря Волинського обласного спеціалізованого будинку дитини Володимира Алєйнікова.
Вітаємо їх, а також сьогоднішніх іменинників – усіх, хто носить імена Олександр, Лаврентій, Модест.
Бажаємо здоров’я, злагоди у житті та успіхів у роботі.
29 травня 1995 року Волинське обласне управління культури видало наказ про організацію в колишній садибі Липинських у селі Затурці Локачинського району меморіального музею В’ячеслава Липинського – відділу Волинського краєзнавчого музею.
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Також день народження 29 травня у головного лікаря Волинського обласного спеціалізованого будинку дитини Володимира Алєйнікова.
Вітаємо їх, а також сьогоднішніх іменинників – усіх, хто носить імена Олександр, Лаврентій, Модест.
Бажаємо здоров’я, злагоди у житті та успіхів у роботі.
29 травня 1995 року Волинське обласне управління культури видало наказ про організацію в колишній садибі Липинських у селі Затурці Локачинського району меморіального музею В’ячеслава Липинського – відділу Волинського краєзнавчого музею.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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