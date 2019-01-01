Повідомили, на яких вулицях Луцька найбільше безпритульних собак





Про це стало відомо у вівторок, 28 травня, на оперативній нараді Луцької міської ради, - пише



Нагадаємо, в неділю, 26 травня, в Рожищі на території школи №1 на вулиці 1-го Травня собака покусав двох дітей під час прогулянки. На власника собаки склали протокол.



Його притягнуть до адміністративної відповідальності за неналежне утримання тварини. Зокрема, директорка департаменту «Центр надання адміністративних послуг» Лариса Карп’як розповіла, що на службу оперативного реагування надійшло 16 звернень, стосовно вирішення проблеми безпритульних собак в місті.



«Зверталися мешканці з вулиць Гончара. Потебні, Львівська, Захарова, Конякіна, Гулака Артемовського, Карпенка-Карого, Чорновола, Малоомелянівський провулок. Вказану інформацію передали на реагування в комунальне підприємство «Ласка», – розповіла посадовиця.

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