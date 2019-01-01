вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Повідомили, на яких вулицях Луцька найбільше безпритульних собак

Повідомили, на яких вулицях Луцька найбільше безпритульних собак
Розповіли, на яких вулицях обласного центру Волині розгулює найбільше безпритульних псів.

Про це стало відомо у вівторок, 28 травня, на оперативній нараді Луцької міської ради, - пише Волинь24.

Нагадаємо, в неділю, 26 травня, в Рожищі на території школи №1 на вулиці 1-го Травня собака покусав двох дітей під час прогулянки. На власника собаки склали протокол.

Його притягнуть до адміністративної відповідальності за неналежне утримання тварини. Зокрема, директорка департаменту «Центр надання адміністративних послуг» Лариса Карп’як розповіла, що на службу оперативного реагування надійшло 16 звернень, стосовно вирішення проблеми безпритульних собак в місті.

«Зверталися мешканці з вулиць Гончара. Потебні, Львівська, Захарова, Конякіна, Гулака Артемовського, Карпенка-Карого, Чорновола, Малоомелянівський провулок. Вказану інформацію передали на реагування в комунальне підприємство «Ласка», – розповіла посадовиця.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: собаки, безпритульні, скарга
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині школяр врятував дідуся з інвалідністю від великої води
«Кришталевим» сестричкам з Волині негайно потрібна допомога
Стильний Луцьк: Даринка Панас
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Повідомили, на яких вулицях Луцька найбільше безпритульних собак
Сьогодні, 23:25
Просять облаштувати в санаторії на Волині місце для купання візочників
Сьогодні, 22:42
Волинянин пропонував прикордонникам хабар, щоб налагодити незаконний бізнес. ФОТО
Сьогодні, 22:16
Лучани знову почали скаржитись на сморід
Сьогодні, 21:57
Громада на Волині співпрацюватиме з польською гміною
Сьогодні, 21:37
Схожі новини
У «Промені» відбудеться фестиваль безпритульних собак* У «Промені» відбудеться фестиваль безпритульних собак*
28 квітень, 17:40
20 безпритульних собак чекатимуть у «Промені» на нову родину* 20 безпритульних собак чекатимуть у «Промені» на нову родину*
22 квітень, 19:07
У Рожищі відловили 15 безпритульних собак: забрали навіть самку з щенятами У Рожищі відловили 15 безпритульних собак: забрали навіть самку з щенятами
11 квітень, 14:01
Судили пенсіонерку, яка на очах у дітей вбивала безпритульних собак Судили пенсіонерку, яка на очах у дітей вбивала безпритульних собак
14 січень, 14:02
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Повідомили, на яких вулицях Луцька найбільше безпритульних собак
Сьогодні, 23:25
 0
Просять облаштувати в санаторії на Волині місце для купання візочників
Сьогодні, 22:42
 0
Волинянин пропонував прикордонникам хабар, щоб налагодити незаконний бізнес. ФОТО
Сьогодні, 22:16
 0
Лучани знову почали скаржитись на сморід
Сьогодні, 21:57
 0
Громада на Волині співпрацюватиме з польською гміною
Сьогодні, 21:37
 0
Медіа
відео
1/8
﻿