Небезпечний міст на Шевченка у Луцьку цього року ремонтувати не будуть. ВІДЕО
Сьогодні, 08:18
У неділю в Києві відкрили великий пішохідний міст. У деяких ділянках через скляні плити можна побачити Дніпро. У Луцьку також є міст, через який видно Стир. Втім, для цього навіть не знадобились високотехнологічні скляні плити.
Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.
Нещодавно ЗМІ повідомили про ще одну нову яму на мосту, що на вулиці Шевченка. Лучани вважають цю переправу небезпечною.
Розминутись на вузькому тротуарі двом людям – це проблема. Непросто і водіям. У години пік на вузькому мосту рух ускладнений.
У міськраді кажуть – про ці всі проблеми знають. Але в цьому році міст ремонтувати точно не будуть.
Поки готового проекту немає, але у планах – зробити тротуар лише з однієї сторони. Він буде значно ширшим. Ще тут хочуть зробити три смуги для транспорту замість нині діючих двох.
Цього ж року обіцяють залатати лише найбільші дірки.
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Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.
Нещодавно ЗМІ повідомили про ще одну нову яму на мосту, що на вулиці Шевченка. Лучани вважають цю переправу небезпечною.
Розминутись на вузькому тротуарі двом людям – це проблема. Непросто і водіям. У години пік на вузькому мосту рух ускладнений.
У міськраді кажуть – про ці всі проблеми знають. Але в цьому році міст ремонтувати точно не будуть.
Поки готового проекту немає, але у планах – зробити тротуар лише з однієї сторони. Він буде значно ширшим. Ще тут хочуть зробити три смуги для транспорту замість нині діючих двох.
Цього ж року обіцяють залатати лише найбільші дірки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Ждьомс...3 полоси для авто і широку доріжку для пішоходів.
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