Небезпечний міст на Шевченка у Луцьку цього року ремонтувати не будуть. ВІДЕО





Про це йдеться в сюжеті



Нещодавно ЗМІ повідомили про ще одну нову яму на мосту, що на вулиці Шевченка. Лучани вважають цю переправу небезпечною.



Розминутись на вузькому тротуарі двом людям – це проблема. Непросто і водіям. У години пік на вузькому мосту рух ускладнений.



У міськраді кажуть – про ці всі проблеми знають. Але в цьому році міст ремонтувати точно не будуть.







Поки готового проекту немає, але у планах – зробити тротуар лише з однієї сторони. Він буде значно ширшим. Ще тут хочуть зробити три смуги для транспорту замість нині діючих двох.



Цього ж року обіцяють залатати лише найбільші дірки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У неділю в Києві відкрили великий пішохідний міст. У деяких ділянках через скляні плити можна побачити Дніпро. У Луцьку також є міст, через який видно Стир. Втім, для цього навіть не знадобились високотехнологічні скляні плити.Про це йдеться в сюжеті 12 каналу Нещодавно ЗМІ повідомили про ще одну нову яму на мосту, що на вулиці Шевченка. Лучани вважають цю переправу небезпечною.Розминутись на вузькому тротуарі двом людям – це проблема. Непросто і водіям. У години пік на вузькому мосту рух ускладнений.У міськраді кажуть – про ці всі проблеми знають. Але в цьому році міст ремонтувати точно не будуть.Поки готового проекту немає, але у планах – зробити тротуар лише з однієї сторони. Він буде значно ширшим. Ще тут хочуть зробити три смуги для транспорту замість нині діючих двох.Цього ж року обіцяють залатати лише найбільші дірки.

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