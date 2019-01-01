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Небезпечний міст на Шевченка у Луцьку цього року ремонтувати не будуть. ВІДЕО

Небезпечний міст на Шевченка у Луцьку цього року ремонтувати не будуть. ВІДЕО
У неділю в Києві відкрили великий пішохідний міст. У деяких ділянках через скляні плити можна побачити Дніпро. У Луцьку також є міст, через який видно Стир. Втім, для цього навіть не знадобились високотехнологічні скляні плити.

Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.

Нещодавно ЗМІ повідомили про ще одну нову яму на мосту, що на вулиці Шевченка. Лучани вважають цю переправу небезпечною.

Розминутись на вузькому тротуарі двом людям – це проблема. Непросто і водіям. У години пік на вузькому мосту рух ускладнений.

У міськраді кажуть – про ці всі проблеми знають. Але в цьому році міст ремонтувати точно не будуть.



Поки готового проекту немає, але у планах – зробити тротуар лише з однієї сторони. Він буде значно ширшим. Ще тут хочуть зробити три смуги для транспорту замість нині діючих двох.

Цього ж року обіцяють залатати лише найбільші дірки.

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Теги: міст, Шевченка, ремонт
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Коментарі 1
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Ждьомс...3 полоси для авто і широку доріжку для пішоходів.
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