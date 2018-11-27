КП «Ласка» бракує коштів та працівників. ВІДЕО
Сьогодні, 07:26
На противагу волонтерам, які звинувачували у неналежній роботі КП «Ласка», ситуацію прокоментували директор комунального підприємства та міська влада.
Про це пише Район.Луцьк.
Щодо ситуації на підприємстві, його директор Наталія Рудь розповідає, що справи потроху йдуть на лад. На 2019 рік заплановано чимало роботи і комплексною програмою на це передбачено 5 мільйонів гривень.
Також конфліктну ситуацію прокоментував заступник міського голови Костянтин Петрочук.
Детальніше – у сюжеті Сфера ТВ.
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Про це пише Район.Луцьк.
Щодо ситуації на підприємстві, його директор Наталія Рудь розповідає, що справи потроху йдуть на лад. На 2019 рік заплановано чимало роботи і комплексною програмою на це передбачено 5 мільйонів гривень.
Також конфліктну ситуацію прокоментував заступник міського голови Костянтин Петрочук.
Детальніше – у сюжеті Сфера ТВ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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