КП «Ласка» бракує коштів та працівників. ВІДЕО





Про це пише



Щодо ситуації на підприємстві, його директор Наталія Рудь розповідає, що справи потроху йдуть на лад. На 2019 рік заплановано чимало роботи і комплексною програмою на це передбачено 5 мільйонів гривень.



Також конфліктну ситуацію прокоментував заступник міського голови Костянтин Петрочук.



Детальніше – у сюжеті





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На противагу волонтерам, які звинувачували у неналежній роботі КП «Ласка», ситуацію прокоментували директор комунального підприємства та міська влада.Про це пише Район.Луцьк Щодо ситуації на підприємстві, його директор Наталія Рудь розповідає, що справи потроху йдуть на лад. На 2019 рік заплановано чимало роботи і комплексною програмою на це передбачено 5 мільйонів гривень.Також конфліктну ситуацію прокоментував заступник міського голови Костянтин Петрочук.Детальніше – у сюжеті Сфера ТВ

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію