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Вихованці луцького дитсадка тепер мають свій «Казковий світ рослин». ФОТО

Вихованці луцького дитсадка тепер мають свій «Казковий світ рослин». ФОТО
У вівторок, 28 травня, у дошкільному навчальному закладі №39 відбулась екологічна акція з нагоди відкриття ботанічного куточка «Казковий світ рослин».

Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.

Біологічний куточок було організовано за підтримки відділу екології Луцької міської ради та студентів біологічного факультету СНУ імені Лесі Українки. Завдяки куточку діти отримають можливість знайомитись із різноманіттям рослинного світу природи, вчитись доглядати, любити її та досліджувати.

Вихованці луцького дитсадка тепер мають свій «Казковий світ рослин». ФОТО
Вихованці луцького дитсадка тепер мають свій «Казковий світ рослин». ФОТО
Вихованці луцького дитсадка тепер мають свій «Казковий світ рослин». ФОТО
Вихованці луцького дитсадка тепер мають свій «Казковий світ рослин». ФОТО
Вихованці луцького дитсадка тепер мають свій «Казковий світ рослин». ФОТО
Вихованці луцького дитсадка тепер мають свій «Казковий світ рослин». ФОТО
Вихованці луцького дитсадка тепер мають свій «Казковий світ рослин». ФОТО

Під час заходу було підписано угоду про співпрацю Луцької міської ради та біологічного факультету СНУ імені Лесі Українки з метою створення ботанічних куточків у інших закладах освіти нашого міста.

Вихованці луцького дитсадка тепер мають свій «Казковий світ рослин». ФОТО
Вихованці луцького дитсадка тепер мають свій «Казковий світ рослин». ФОТО
Вихованці луцького дитсадка тепер мають свій «Казковий світ рослин». ФОТО
Вихованці луцького дитсадка тепер мають свій «Казковий світ рослин». ФОТО
Вихованці луцького дитсадка тепер мають свій «Казковий світ рослин». ФОТО

За вагомий внесок у поширення екологічних знань, виховання екологічної культури у дошкільнят, збереження навколишнього середовища, а також активну участь в організації та проведенні екологічної акції з облаштування ботанічного куточка «Казковий світ рослин» Подяку міського голови було оголошено педагогічному колективу закладу, а також представникам біологічного факультету СНУ ім. Лесі Українки.

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Теги: дитячи садок, ботанічний куточок
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