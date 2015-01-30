Нардеп з Луцька розповів, навколо яких законопроектів може об’єднатися парламент





Про це народний депутат Ігор Лапін повідомив в ефірі телеканалу Рада, - пише



«Щодо питання скасування недоторканності маю великі сумніви, тим не менше, президентський законопроект має шанс бути підтриманим, хоча це залежить від дисципліни народних депутатів», – сказав політик.



Ігор Лапін пояснив, що законопроектом також передбачається введення відповідальності за «кнопкодавство» та дисципліну парламентарів.



«Введення відповідальності за кнопокодавство я однозначно підтримую – це те, з чим ми боролися за часів Януковича, і це часто відбувається зараз. Відповідальність для депутата має бути не лише політична, а це має бути реальна відповідальність», – зауважив він.



«Щодо прогулів депутатів – дійсно, ми бачимо як важко комітетам зібрати кворум, і як тяжко ідуть голосування в залі не через відсутність політичної волі, а через відсутність депутатів на засіданні. Якби хлопці на передовій прогулювали, то Путін був би вже біля Києва», – додав Лапін.



Як повідомлялося раніше, Верховна Рада України вже наступного тижня може розпочати розгляд виборчого кодексу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Парламент може згуртуватися навколо закону про ТСК (тимчасово-слідчі комісіі) та закону про імпічмент .Про це народний депутатповідомив в ефірі телеканалу Рада, - пише ВАР «Щодо питання скасування недоторканності маю великі сумніви, тим не менше, президентський законопроект має шанс бути підтриманим, хоча це залежить від дисципліни народних депутатів», – сказав політик.Ігор Лапін пояснив, що законопроектом також передбачається введення відповідальності за «кнопкодавство» та дисципліну парламентарів.«Введення відповідальності за кнопокодавство я однозначно підтримую – це те, з чим ми боролися за часів Януковича, і це часто відбувається зараз. Відповідальність для депутата має бути не лише політична, а це має бути реальна відповідальність», – зауважив він.«Щодо прогулів депутатів – дійсно, ми бачимо як важко комітетам зібрати кворум, і як тяжко ідуть голосування в залі не через відсутність політичної волі, а через відсутність депутатів на засіданні. Якби хлопці на передовій прогулювали, то Путін був би вже біля Києва», – додав Лапін.Як повідомлялося раніше, Верховна Рада України вже наступного тижня може розпочати розгляд виборчого кодексу.

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