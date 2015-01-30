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Нардеп з Луцька розповів, навколо яких законопроектів може об’єднатися парламент

Нардеп з Луцька розповів, навколо яких законопроектів може об’єднатися парламент
Парламент може згуртуватися навколо закону про ТСК (тимчасово-слідчі комісіі) та закону про імпічмент .

Про це народний депутат Ігор Лапін повідомив в ефірі телеканалу Рада, - пише ВАР.

«Щодо питання скасування недоторканності маю великі сумніви, тим не менше, президентський законопроект має шанс бути підтриманим, хоча це залежить від дисципліни народних депутатів», – сказав політик.

Ігор Лапін пояснив, що законопроектом також передбачається введення відповідальності за «кнопкодавство» та дисципліну парламентарів.

«Введення відповідальності за кнопокодавство я однозначно підтримую – це те, з чим ми боролися за часів Януковича, і це часто відбувається зараз. Відповідальність для депутата має бути не лише політична, а це має бути реальна відповідальність», – зауважив він.

«Щодо прогулів депутатів – дійсно, ми бачимо як важко комітетам зібрати кворум, і як тяжко ідуть голосування в залі не через відсутність політичної волі, а через відсутність депутатів на засіданні. Якби хлопці на передовій прогулювали, то Путін був би вже біля Києва», – додав Лапін.

Як повідомлялося раніше, Верховна Рада України вже наступного тижня може розпочати розгляд виборчого кодексу.


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Теги: Ігор Лапін, Верховна Рада, законопроект
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