вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У волинському місті затопило парк. ФОТО

У волинському місті затопило парк. ФОТО
У Володимирі-Волинському затопило парк «Слов'янський».

Про це у Facebook-спільноті «Ганьба княжого міста» повідомив Володимир Барщевський.

Зазначимо, що в деяких місцях вода повністю покрила доріжки в парку.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зруйнувала 17 мостів: масштабна повінь на Волині 1932 року. ВІДЕО

У волинському місті затопило парк. ФОТО
У волинському місті затопило парк. ФОТО
У волинському місті затопило парк. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: потоп, повінь, Володимир-Волинський
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині школяр врятував дідуся з інвалідністю від великої води
«Кришталевим» сестричкам з Волині негайно потрібна допомога
Стильний Луцьк: Даринка Панас
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У волинському місті затопило парк. ФОТО
Сьогодні, 08:29
Небезпечний міст на Шевченка у Луцьку цього року ремонтувати не будуть. ВІДЕО
Сьогодні, 08:18
КП «Ласка» бракує коштів та працівників. ВІДЕО
Сьогодні, 07:26
Вихованці луцького дитсадка тепер мають свій «Казковий світ рослин». ФОТО
Сьогодні, 06:22
В Україні можуть запровадити нові медичні посади
Сьогодні, 05:36
Схожі новини
Повінь на Закарпатті: підтопило майже тисячу господарств Повінь на Закарпатті: підтопило майже тисячу господарств
17 грудень, 2017, 11:24
Зруйнувала 17 мостів: масштабна повінь на Волині 1932 року. ВІДЕО Зруйнувала 17 мостів: масштабна повінь на Волині 1932 року. ВІДЕО
27 травень, 22:21
Поблизу Володимира-Волинського – смертельна аварія. ФОТО Поблизу Володимира-Волинського – смертельна аварія. ФОТО
27 травень, 20:35
У Володимирі-Волинському комунальники зливають нечистоти просто на землю. ВІДЕО У Володимирі-Волинському комунальники зливають нечистоти просто на землю. ВІДЕО
27 травень, 07:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У волинському місті затопило парк. ФОТО
Сьогодні, 08:29
 0
Небезпечний міст на Шевченка у Луцьку цього року ремонтувати не будуть. ВІДЕО
Сьогодні, 08:18
 0
КП «Ласка» бракує коштів та працівників. ВІДЕО
Сьогодні, 07:26
 0
Вихованці луцького дитсадка тепер мають свій «Казковий світ рослин». ФОТО
Сьогодні, 06:22
 0
В Україні можуть запровадити нові медичні посади
Сьогодні, 05:36
 0
Медіа
відео
1/8
﻿