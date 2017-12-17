У волинському місті затопило парк. ФОТО
Сьогодні, 08:29
У Володимирі-Волинському затопило парк «Слов'янський».
Про це у Facebook-спільноті «Ганьба княжого міста» повідомив Володимир Барщевський.
Зазначимо, що в деяких місцях вода повністю покрила доріжки в парку.
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Про це у Facebook-спільноті «Ганьба княжого міста» повідомив Володимир Барщевський.
Зазначимо, що в деяких місцях вода повністю покрила доріжки в парку.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зруйнувала 17 мостів: масштабна повінь на Волині 1932 року. ВІДЕО
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