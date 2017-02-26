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На відомому тенісному турнірі між собою зіграють двоє українок

На відомому тенісному турнірі між собою зіграють двоє українок
Сьогодні у другому колі турніру серії «Великого шолому» «Ролан Гаррос», що проходить у ці дні у Франції, зіграють троє українок.

Про це повідомляє УНН із посиланням на Радіо Свобода.

Дуель Еліни Світоліної та Катерини Козлової відкриватиме ігровий день на корті Сюзанн Ленгленн. Початок матчу – 12:00 за Києвом.

Також сьогодні зіграє свій матч першого кола у парній сітці Людмила Кіченок. В дуеті з латвійкою Оленою Остапенко вона протистоятиме румунській парі Ірина-Камелія Бігу / Мікаела Бузарнеску.

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Теги: теніс, Світоліна
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