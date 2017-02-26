На відомому тенісному турнірі між собою зіграють двоє українок





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Дуель Еліни Світоліної та Катерини Козлової відкриватиме ігровий день на корті Сюзанн Ленгленн. Початок матчу – 12:00 за Києвом.



Також сьогодні зіграє свій матч першого кола у парній сітці Людмила Кіченок. В дуеті з латвійкою Оленою Остапенко вона протистоятиме румунській парі Ірина-Камелія Бігу / Мікаела Бузарнеску.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні у другому колі турніру серії «Великого шолому» «Ролан Гаррос», що проходить у ці дні у Франції, зіграють троє українок.Про це повідомляє УНН із посиланням на Радіо Свобода.Дуельтавідкриватиме ігровий день на корті Сюзанн Ленгленн. Початок матчу – 12:00 за Києвом.Також сьогодні зіграє свій матч першого кола у парній сітці. В дуеті з латвійкоювона протистоятиме румунській парі

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