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29 травня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

29 травня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
29 травня 2019 року – свято Федора Житника. З давніх-давен в цей день селяни закінчували сіяти жито та інші ярі культури в полях, а головною стравою на столі була каша – манна, ячна або гречана.

Іменини сьогодні святкують: Георгій (Юрій, Єгор), Єфрем, Касян, Лаврентій, Муза, Олександр, Федір, - пише 24 канал.

Народні прикмети на 29 травня

- Якщо до Житнику зацвіла горобина – встановиться тепло і холодів вже не буде.
- Якщо 29 травня триває дощ і чути квакання жаб у водоймах – погода скоро налагодиться.
На озерах з'явилося латаття – до стійкого літнього тепла.
29 травня гримить грім – буде хороший урожай зерна.
Ластівки в день Житника на гнізда сідають – червень буде спекотним, якщо пташки продовжують грати в повітрі – перший місяць літа буде дощовим.

Що можна робити 29 травня

Можна займатись легкою роботою, вишивати або шити.

Що не можна робити 29 травня

У цей день прикмети радять бережливо ставитись до землі. До неї потрібно шанобливо ставитися, не можна забивати в неї кілки, копати ями, використовувати для неї будь-які гострі предмети.


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Теги: свято, 29 травня
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