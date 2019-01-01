29 травня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

29 травня 2019 року – свято Федора Житника. З давніх-давен в цей день селяни закінчували сіяти жито та інші ярі культури в полях, а головною стравою на столі була каша – манна, ячна або гречана.Іменини сьогодні святкують: Георгій (Юрій, Єгор), Єфрем, Касян, Лаврентій, Муза, Олександр, Федір, - пише 24 канал.- Якщо до Житнику зацвіла горобина – встановиться тепло і холодів вже не буде.- Якщо 29 травня триває дощ і чути квакання жаб у водоймах – погода скоро налагодиться.На озерах з'явилося латаття – до стійкого літнього тепла.29 травня гримить грім – буде хороший урожай зерна.Ластівки в день Житника на гнізда сідають – червень буде спекотним, якщо пташки продовжують грати в повітрі – перший місяць літа буде дощовим.Можна займатись легкою роботою, вишивати або шити.У цей день прикмети радять бережливо ставитись до землі. До неї потрібно шанобливо ставитися, не можна забивати в неї кілки, копати ями, використовувати для неї будь-які гострі предмети.