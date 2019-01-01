Лучанка незадоволена роботою одного з луцьких ЖКП

Ірина Мельникова скаржиться на незадовільну роботу ЖКП №7.



Про це вона повідомила на порталі



«Переповнені смітники, вітер розносить по території двору сміття», – пише жінка.



Вона зазначила, що працівники ЖКП не дотримуються графіку прибирання, який був раніше доведений до відома мешканців (понеділок, середа, п'ятниця).



«За що ми платимо? Утримання будинків і прибудинкових територій в смітті?» – запитує лучанка.



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