На Волині селяни у відчаї через знищений градом врожай. ВІДЕО





Про це розповів голова громади Віктор Ковальчук, - йдеться у сюжеті



Нагадаємо,



«Ні одного нема, вибито, скошено, як комбайн пройшов і навіть колосків нема, де вони ділися, чи водою змило, картопля так само, вибита уся. Тут буряки посіяні, тільки їх тут нема. Хіба то буряк?», - бідкається житель села Підліси Петро Мельничук, який минулими вихідними втратив увесь врожай.



Врожай не встояв після негоди, розповідає 47-річна Людмила Мельничук. 24-травня пообіді у селі вирувала негода. Рясний град знищив насадження. Жінка каже, того дня, щойно негода вщухла, поїхала на поле. 4-гектари поля, розповідає жінка, те – з чого живе родина. З власноруч вирощеного жита пекли хліб, годували худобу. Корів та коней, - розповідає Людмила Мельничук доведеться продати, бо годувати, каже, нічим.



«Оце з цього ми виживаємо, а зараз ми без нічого залишилися, а зараз я не знаюю….Сил стільки вкладено, міндобрива, скільки всього вкладено, цю працю яку ми, ні з чим залишилися», - каже Людмила Мельничук, жителька села Підліси.



«Град знищив урожай на площі 550 гектарів», – розповідає Велицький сільський голова Віктор Ковальчук.



Віктор Ковальчук розповідає, наступного дня після негоди у сільській раді створили комісію. За 3 дні прийняли більш як пів сотні заяв від селян-одноосібників та фермерів. Люди просять компенсувати збитки.



«Урожай знищений стовідсотково. Люди розраховували на хороші врожаї, тому що погода сприяла, але зазнали ось такого лиха. Щодо відшкодування зрозуміло, що бюджет сільської ради не витримає такого навантаження, в нас не має відповідних коштів, тому було прийнято рішення звернутися як до голови області так і до депутатів обласної ради, а також до кабінету міністрів», - розповів Віктор Ковальчук.



Поля обстежили члени обласної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій – розповів директор департаменту агропромислового розвитку Юрій Горбенко. Каже, що збитки рахують. Чи отримають селяни компенсацію за втрачений врожай вирішуватимуть обласні депутати.



Юрій Горбенко, директор департаменту агропромислового розвитку Волині: «Вже на сьогодні комісії доручено завершити підрахування збитків і тоді звернутися до обласного керівництва про визнання рівня надзвичайних ситуацій і надання допомоги по компенсації збитків отриманих внаслідок стихії».



Петро Мельничук каже, свої збитки від негоди на трьох гектарах поля порахував.



Петро Мельничук, житель села Підліси: «Буряки сіяв, травив, овес кропив, все ж так само кроплене, виходить до 10 тисяч може вийти».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 558 гектарів – таку площу полів знищив град на території Велицької громади у Ковельському районі.Про це розповів голова громади Віктор Ковальчук, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині Нагадаємо, 24 травня на території 12 сіл вирувала негода . За 40 хвилин дощ та рясний град знищив посіви ячменю, вівса, сої.«Ні одного нема, вибито, скошено, як комбайн пройшов і навіть колосків нема, де вони ділися, чи водою змило, картопля так само, вибита уся. Тут буряки посіяні, тільки їх тут нема. Хіба то буряк?», - бідкається житель села Підліси Петро Мельничук, який минулими вихідними втратив увесь врожай.Врожай не встояв після негоди, розповідає 47-річна Людмила Мельничук. 24-травня пообіді у селі вирувала негода. Рясний град знищив насадження. Жінка каже, того дня, щойно негода вщухла, поїхала на поле. 4-гектари поля, розповідає жінка, те – з чого живе родина. З власноруч вирощеного жита пекли хліб, годували худобу. Корів та коней, - розповідає Людмила Мельничук доведеться продати, бо годувати, каже, нічим.«Оце з цього ми виживаємо, а зараз ми без нічого залишилися, а зараз я не знаюю….Сил стільки вкладено, міндобрива, скільки всього вкладено, цю працю яку ми, ні з чим залишилися», - каже Людмила Мельничук, жителька села Підліси.«Град знищив урожай на площі 550 гектарів», – розповідає Велицький сільський голова Віктор Ковальчук.Віктор Ковальчук розповідає, наступного дня після негоди у сільській раді створили комісію. За 3 дні прийняли більш як пів сотні заяв від селян-одноосібників та фермерів. Люди просять компенсувати збитки.«Урожай знищений стовідсотково. Люди розраховували на хороші врожаї, тому що погода сприяла, але зазнали ось такого лиха. Щодо відшкодування зрозуміло, що бюджет сільської ради не витримає такого навантаження, в нас не має відповідних коштів, тому було прийнято рішення звернутися як до голови області так і до депутатів обласної ради, а також до кабінету міністрів», - розповів Віктор Ковальчук.Поля обстежили члени обласної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій – розповів директор департаменту агропромислового розвитку. Каже, що збитки рахують. Чи отримають селяни компенсацію за втрачений врожай вирішуватимуть обласні депутати.Юрій Горбенко, директор департаменту агропромислового розвитку Волині: «Вже на сьогодні комісії доручено завершити підрахування збитків і тоді звернутися до обласного керівництва про визнання рівня надзвичайних ситуацій і надання допомоги по компенсації збитків отриманих внаслідок стихії».Петро Мельничук каже, свої збитки від негоди на трьох гектарах поля порахував.Петро Мельничук, житель села Підліси: «Буряки сіяв, травив, овес кропив, все ж так само кроплене, виходить до 10 тисяч може вийти».

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