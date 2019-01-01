У волинянку влучила блискавка: жінка загинула
Сьогодні, 09:40
У селі Мельники Шацького району блискавка влучила у жінку. Остання померла на місці.
Про це повідомив у коментарі Волинським Новинам завідувач оперативної диспетчерської Волинського обласного центру медичної допомоги Андрій Абрамов.
Інцидент трапився 28 травня близько 17 години.
Жінку 1984 року народження, яка в грозу перебувала на полі, вдарило блискавкою, вона загинула на місці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомив у коментарі Волинським Новинам завідувач оперативної диспетчерської Волинського обласного центру медичної допомоги Андрій Абрамов.
Інцидент трапився 28 травня близько 17 години.
Жінку 1984 року народження, яка в грозу перебувала на полі, вдарило блискавкою, вона загинула на місці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку – аварія: рух вулицею ускладнений. ФОТО
Сьогодні, 09:44
Волинян попереджають про можливі дощі з градом
Сьогодні, 09:42
У волинянку влучила блискавка: жінка загинула
Сьогодні, 09:40
На Волині селяни у відчаї через знищений градом врожай. ВІДЕО
Сьогодні, 09:29
Лучанка незадоволена роботою одного з луцьких ЖКП
Сьогодні, 09:17