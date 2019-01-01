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У волинянку влучила блискавка: жінка загинула

У волинянку влучила блискавка: жінка загинула
У селі Мельники Шацького району блискавка влучила у жінку. Остання померла на місці.

Про це повідомив у коментарі Волинським Новинам завідувач оперативної диспетчерської Волинського обласного центру медичної допомоги Андрій Абрамов.

Інцидент трапився 28 травня близько 17 години.

Жінку 1984 року народження, яка в грозу перебувала на полі, вдарило блискавкою, вона загинула на місці.

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Теги: Волинь, смерть, блискавка
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