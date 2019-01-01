У волинянку влучила блискавка: жінка загинула





Про це повідомив у коментарі Андрій Абрамов.



Інцидент трапився 28 травня близько 17 години.



Жінку 1984 року народження, яка в грозу перебувала на полі, вдарило блискавкою, вона загинула на місці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Мельники Шацького району блискавка влучила у жінку. Остання померла на місці.Про це повідомив у коментарі Волинським Новинам завідувач оперативної диспетчерської Волинського обласного центру медичної допомогиІнцидент трапився 28 травня близько 17 години.Жінку 1984 року народження, яка в грозу перебувала на полі, вдарило блискавкою, вона загинула на місці.

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