У Луцьку – аварія: рух вулицею ускладнений. ФОТО





Про це у спільноті АвтоАндони Луцька повідомив Володимир Смірнов.



«Увага!!! Рух по вул.Шевченка ускладнений, ДТП біля прохідної Електротермометрії», – йдеться у дописі.



Зазначимо, в аварії постраждали Volkswagen та ВАЗ.



Автівки зазнали значних механічних ушкоджень.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Шевченка зіткнулись дві автівки.Про це у спільноті АвтоАндони Луцька повідомив«Увага!!! Рух по вул.Шевченка ускладнений, ДТП біля прохідної Електротермометрії», – йдеться у дописі.Зазначимо, в аварії постраждали Volkswagen та ВАЗ.Автівки зазнали значних механічних ушкоджень.

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