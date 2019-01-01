У Луцьку – аварія: рух вулицею ускладнений. ФОТО
Сьогодні, 09:44
У Луцьку на вулиці Шевченка зіткнулись дві автівки.
Про це у спільноті АвтоАндони Луцька повідомив Володимир Смірнов.
«Увага!!! Рух по вул.Шевченка ускладнений, ДТП біля прохідної Електротермометрії», – йдеться у дописі.
Зазначимо, в аварії постраждали Volkswagen та ВАЗ.
Автівки зазнали значних механічних ушкоджень.
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Про це у спільноті АвтоАндони Луцька повідомив Володимир Смірнов.
«Увага!!! Рух по вул.Шевченка ускладнений, ДТП біля прохідної Електротермометрії», – йдеться у дописі.
Зазначимо, в аварії постраждали Volkswagen та ВАЗ.
Автівки зазнали значних механічних ушкоджень.
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