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У Луцьку – аварія: рух вулицею ускладнений. ФОТО

У Луцьку – аварія: рух вулицею ускладнений. ФОТО
У Луцьку на вулиці Шевченка зіткнулись дві автівки.

Про це у спільноті АвтоАндони Луцька повідомив Володимир Смірнов.

«Увага!!! Рух по вул.Шевченка ускладнений, ДТП біля прохідної Електротермометрії», – йдеться у дописі.

Зазначимо, в аварії постраждали Volkswagen та ВАЗ.

Автівки зазнали значних механічних ушкоджень.
У Луцьку – аварія: рух вулицею ускладнений. ФОТО

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Теги: аварія, ДТП, Луцьк
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