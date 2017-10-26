На Львівщині обвалилася шахта з гірниками: є загиблі
Сьогодні, 10:07
У Львівській області трапився обвал на шахті "Лісова", загинуло двоє гірників.
Про це повідомив голова вільної профспілки шахтарів Михайло Волинець на своїй сторінці у соцмережі Facebook, - пише ТСН.
"Сьогодні вночі на шахті "Лісова" ДП "Львіввугілля" на горизонті 242 м сталося обрушення породи. Під завалом опинилося два гірника. Тіло одного загиблого підняли на поверхню. Йому було лише 32 роки. Роботи з вилучення другого шахтаря продовжуються", - повідомив він.
До проведення аварійно-рятувальних робіт залучено три відділення Державної воєнізованої гірничо-рятувальної служби Міненерговугілля.
Голова вільної профспілки шахтарів уточнив, що всього в шахті знаходиться 69 гірників (на аварійній ділянці - 21). Зараз шахта працює в штатному режимі.
Нагадаємо, 14 квітня повідомлялося, що у Донецькій області стався обвал на шахті, внаслідок чого один гірник загинув та ще двоє отримали важкі травми.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомив голова вільної профспілки шахтарів Михайло Волинець на своїй сторінці у соцмережі Facebook, - пише ТСН.
"Сьогодні вночі на шахті "Лісова" ДП "Львіввугілля" на горизонті 242 м сталося обрушення породи. Під завалом опинилося два гірника. Тіло одного загиблого підняли на поверхню. Йому було лише 32 роки. Роботи з вилучення другого шахтаря продовжуються", - повідомив він.
До проведення аварійно-рятувальних робіт залучено три відділення Державної воєнізованої гірничо-рятувальної служби Міненерговугілля.
Голова вільної профспілки шахтарів уточнив, що всього в шахті знаходиться 69 гірників (на аварійній ділянці - 21). Зараз шахта працює в штатному режимі.
Нагадаємо, 14 квітня повідомлялося, що у Донецькій області стався обвал на шахті, внаслідок чого один гірник загинув та ще двоє отримали важкі травми.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Волині п'яний чоловік впав у ставок і втопився
Сьогодні, 10:18
Повідомили, які дитсадки працюватимуть влітку в Рожищі
Сьогодні, 10:10
На Львівщині обвалилася шахта з гірниками: є загиблі
Сьогодні, 10:07
У Луцьку – аварія: рух вулицею ускладнений. ФОТО
Сьогодні, 09:44
Волинян попереджають про можливі дощі з градом
Сьогодні, 09:42