На Львівщині обвалилася шахта з гірниками: є загиблі

У Львівській області трапився обвал на шахті "Лісова", загинуло двоє гірників.Про це повідомив голова вільної профспілки шахтарів Михайло Волинець на своїй сторінці у соцмережі Facebook, - пише ТСН."Сьогодні вночі на шахті "Лісова" ДП "Львіввугілля" на горизонті 242 м сталося обрушення породи. Під завалом опинилося два гірника. Тіло одного загиблого підняли на поверхню. Йому було лише 32 роки. Роботи з вилучення другого шахтаря продовжуються", - повідомив він.До проведення аварійно-рятувальних робіт залучено три відділення Державної воєнізованої гірничо-рятувальної служби Міненерговугілля.Голова вільної профспілки шахтарів уточнив, що всього в шахті знаходиться 69 гірників (на аварійній ділянці - 21). Зараз шахта працює в штатному режимі.Нагадаємо, 14 квітня повідомлялося, що у Донецькій області стався обвал на шахті, внаслідок чого один гірник загинув та ще двоє отримали важкі травми.