На Волині п'яний чоловік впав у ставок і втопився
Сьогодні, 10:18
У селі Підбереззя Горохівського району втопився чоловік.
Про це повідомили на сайті Волинь нова.
Тіло чоловіка в лозах ставу хтось із односельців помітив ближче полудня і відразу ж зателефонував Підберезівському сільському голові Вікторові Кориткові, а він повідомив у поліцію.
Люди кажуть, що 58-річний чоловік, ймовірно, ще ввечері йшов додому, послизнувся на стежці і впав у воду.
Жив одиноко. Не обминав нагоди перехилити зайвий келишок з оковитою. Подейкують, що вона могла раніше часу «допомогти» піти йому зі світу.
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Про це повідомили на сайті Волинь нова.
Тіло чоловіка в лозах ставу хтось із односельців помітив ближче полудня і відразу ж зателефонував Підберезівському сільському голові Вікторові Кориткові, а він повідомив у поліцію.
Люди кажуть, що 58-річний чоловік, ймовірно, ще ввечері йшов додому, послизнувся на стежці і впав у воду.
Жив одиноко. Не обминав нагоди перехилити зайвий келишок з оковитою. Подейкують, що вона могла раніше часу «допомогти» піти йому зі світу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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