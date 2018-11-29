вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині п'яний чоловік впав у ставок і втопився

На Волині п'яний чоловік впав у ставок і втопився
У селі Підбереззя Горохівського району втопився чоловік.

Про це повідомили на сайті Волинь нова.

Тіло чоловіка в лозах ставу хтось із односельців помітив ближче полудня і відразу ж зателефонував Підберезівському сільському голові Вікторові Кориткові, а він повідомив у поліцію.

Люди кажуть, що 58-річний чоловік, ймовірно, ще ввечері йшов додому, послизнувся на стежці і впав у воду.

Жив одиноко. Не обминав нагоди перехилити зайвий келишок з оковитою. Подейкують, що вона могла раніше часу «допомогти» піти йому зі світу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, смерть, алкоголь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині школяр врятував дідуся з інвалідністю від великої води
«Кришталевим» сестричкам з Волині негайно потрібна допомога
Стильний Луцьк: Даринка Панас
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Через дощі підтоплює деякі села на Волині
Сьогодні, 10:42
На Волині прикордонники зловили контрабандистів з великою партією сигарет
Сьогодні, 10:20
На Волині п'яний чоловік впав у ставок і втопився
Сьогодні, 10:18
Повідомили, які дитсадки працюватимуть влітку в Рожищі
Сьогодні, 10:10
На Львівщині обвалилася шахта з гірниками: є загиблі
Сьогодні, 10:07
Схожі новини
На Волині – чотири раптові смерті: підозрюють зловживання алкоголем На Волині – чотири раптові смерті: підозрюють зловживання алкоголем
29 листопад, 2018, 08:17
Моторошне вбивство на Волині: жінка зізналася, що зарізала свого чоловіка Моторошне вбивство на Волині: жінка зізналася, що зарізала свого чоловіка
02 серпень, 2018, 11:59
Моторошне вбивство на Волині: п'яна жінка зарізала свого чоловіка, - ЗМІ Моторошне вбивство на Волині: п'яна жінка зарізала свого чоловіка, - ЗМІ
31 липень, 2018, 19:46
На Волині п'яний чоловік забив на смерть свого «друга по чарці» На Волині п'яний чоловік забив на смерть свого «друга по чарці»
23 травень, 2018, 13:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Шахрай вкрав у знайомого волинянина телефон
Сьогодні, 11:30
 0
На трасі Ковель-Ягодин в жахливій аварії загинули двоє водіїв. ФОТО
Сьогодні, 11:11
 0
У «Промені» – знижки на солодощі у кафе «Ring Coffee»*
Сьогодні, 11:04
 0
Убив дружину і застрелився: подробиці трагедії з сім'єю у Коломиї
Сьогодні, 10:52
 0
У Луцьку побудують медичний центр
Сьогодні, 10:46
 0
Медіа
відео
1/8
﻿