На Волині п'яний чоловік впав у ставок і втопився





Про це повідомили на



Тіло чоловіка в лозах ставу хтось із односельців помітив ближче полудня і відразу ж зателефонував Підберезівському сільському голові Вікторові Кориткові, а він повідомив у поліцію.



Люди кажуть, що 58-річний чоловік, ймовірно, ще ввечері йшов додому, послизнувся на стежці і впав у воду.



Жив одиноко. Не обминав нагоди перехилити зайвий келишок з оковитою. Подейкують, що вона могла раніше часу «допомогти» піти йому зі світу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Підбереззя Горохівського району втопився чоловік.Про це повідомили на сайті Волинь нова.Тіло чоловіка в лозах ставу хтось із односельців помітив ближче полудня і відразу ж зателефонував Підберезівському сільському голові, а він повідомив у поліцію.Люди кажуть, що 58-річний чоловік, ймовірно, ще ввечері йшов додому, послизнувся на стежці і впав у воду.Жив одиноко. Не обминав нагоди перехилити зайвий келишок з оковитою. Подейкують, що вона могла раніше часу «допомогти» піти йому зі світу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію