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На Волині прикордонники зловили контрабандистів з великою партією сигарет

На Волині прикордонники зловили контрабандистів з великою партією сигарет
Прикордонники Львівського загону на Волині виявили велику партію сигарет та човен.

Спочатку прикордонники виявили одну невідому особу, яку затримали, - пише Держприкордонслужба України.

При подальшій перевірці місцевості, за декілька десятків метрів від кордону, охоронці знайшли надувний гумовий човен, дерев’яні дошки, які, очевидно, були підготовлені до використання.

А згодом неподалік військовослужбовці загону виявили 16 ящиків з 8 тисячами пачок сигарет.

Зараз тривають заходи щодо встановлення інших причетних до правопорушення осіб.

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Теги: сигарети, Волинь
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