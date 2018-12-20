На Волині прикордонники зловили контрабандистів з великою партією сигарет
Сьогодні, 10:20
Прикордонники Львівського загону на Волині виявили велику партію сигарет та човен.
Спочатку прикордонники виявили одну невідому особу, яку затримали, - пише Держприкордонслужба України.
При подальшій перевірці місцевості, за декілька десятків метрів від кордону, охоронці знайшли надувний гумовий човен, дерев’яні дошки, які, очевидно, були підготовлені до використання.
А згодом неподалік військовослужбовці загону виявили 16 ящиків з 8 тисячами пачок сигарет.
Зараз тривають заходи щодо встановлення інших причетних до правопорушення осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Спочатку прикордонники виявили одну невідому особу, яку затримали, - пише Держприкордонслужба України.
При подальшій перевірці місцевості, за декілька десятків метрів від кордону, охоронці знайшли надувний гумовий човен, дерев’яні дошки, які, очевидно, були підготовлені до використання.
А згодом неподалік військовослужбовці загону виявили 16 ящиків з 8 тисячами пачок сигарет.
Зараз тривають заходи щодо встановлення інших причетних до правопорушення осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку побудують медичний центр
Сьогодні, 10:46
Через дощі підтоплює деякі села на Волині
Сьогодні, 10:42
На Волині прикордонники зловили контрабандистів з великою партією сигарет
Сьогодні, 10:20
На Волині п'яний чоловік впав у ставок і втопився
Сьогодні, 10:18
Повідомили, які дитсадки працюватимуть влітку в Рожищі
Сьогодні, 10:10