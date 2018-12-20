На Волині прикордонники зловили контрабандистів з великою партією сигарет





Спочатку прикордонники виявили одну невідому особу, яку затримали, - пише Держприкордонслужба України.



При подальшій перевірці місцевості, за декілька десятків метрів від кордону, охоронці знайшли надувний гумовий човен, дерев’яні дошки, які, очевидно, були підготовлені до використання.



А згодом неподалік військовослужбовці загону виявили 16 ящиків з 8 тисячами пачок сигарет.



Зараз тривають заходи щодо встановлення інших причетних до правопорушення осіб.

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