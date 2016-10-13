На Волині поліцейські знайшли та вилучили боєприпаси
Сьогодні, 14:08
На Волині у чоловіків вилучили набої.
Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
28 травня, на березі озера поблизу села Вишнів Ківерцівського району дільничні офіцери поліції разом із співробітниками групи реагування патрульної поліції під час поверхневого огляду 38-річного жителя району виявили та вилучили 16 набоїв калібру 5,45 мм.
Окрім цього, під час перевірки умов зберігання мисливської зброї за місцем проживання одного із мешканців Володимир-Волинського району поліція виявила 49 набоїв різноманітного калібру, які зберігалися без відповідного на це дозволу. Їх також вилучили.
За обома фактами незаконного поводження із боєприпасами проводяться досудові розслідування, розпочаті за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.
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Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
28 травня, на березі озера поблизу села Вишнів Ківерцівського району дільничні офіцери поліції разом із співробітниками групи реагування патрульної поліції під час поверхневого огляду 38-річного жителя району виявили та вилучили 16 набоїв калібру 5,45 мм.
Окрім цього, під час перевірки умов зберігання мисливської зброї за місцем проживання одного із мешканців Володимир-Волинського району поліція виявила 49 набоїв різноманітного калібру, які зберігалися без відповідного на це дозволу. Їх також вилучили.
За обома фактами незаконного поводження із боєприпасами проводяться досудові розслідування, розпочаті за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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