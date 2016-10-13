На Волині поліцейські знайшли та вилучили боєприпаси

На Волині у чоловіків вилучили набої.Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.28 травня, на березі озера поблизу села Вишнів Ківерцівського району дільничні офіцери поліції разом із співробітниками групи реагування патрульної поліції під час поверхневого огляду 38-річного жителя району виявили та вилучили 16 набоїв калібру 5,45 мм.Окрім цього, під час перевірки умов зберігання мисливської зброї за місцем проживання одного із мешканців Володимир-Волинського району поліція виявила 49 набоїв різноманітного калібру, які зберігалися без відповідного на це дозволу. Їх також вилучили.За обома фактами незаконного поводження із боєприпасами проводяться досудові розслідування, розпочаті за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.