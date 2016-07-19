Через дощі підтоплює деякі села на Волині





Про це йдеться на сайті ДСНС України у Волинській області.



"на рiчках басейну Прип’яті на 0.1-0.5 м, зберігається можливість подальшого затоплення заплав, с/г угідь; у Любешiвському р-ні Волинської обл. - початкового затоплення господарських споруд в ряді сільських населених пунктів", - йдеться у повідомлені.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Любешівському районі у зв'язку з очікуваними дощами та зливами 29 - 31 травня продовжується підйом рiвнiв води на річках.Про це йдеться на сайті ДСНС України у Волинській області."на рiчках басейну Прип’яті на 0.1-0.5 м, зберігається можливість подальшого затоплення заплав, с/г угідь; у Любешiвському р-ні Волинської обл. - початкового затоплення господарських споруд в ряді сільських населених пунктів", - йдеться у повідомлені.

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