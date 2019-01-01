Убив дружину і застрелився: подробиці трагедії з сім'єю у Коломиї
Сьогодні, 10:52
У Коломиї адвокат, який застрелив свою дружину, а після цього покінчив життя самогубством, стріляв з незареєстрованої зброї.
Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Чоловік здійснив постріли із обрізу мисливської гладкоствольної рушниці марки "ИЖ 12", який придбав незаконно. Адвокат зчинив стрілянину після сварки з дружиною. Він вистрелив їй у живіт, а після того, як вона померла – підпалив кімнату з покійною та застрелився сам, здійснивши постріл з цього ж обрізу собі в грудну клітину.
Нагадаємо, подія сталася у Коломиї Івано-Франківської області. Чоловік, що працював адвокатом, застрелив дружину, підпалив будинок та застрелився сам.
Покійний залишив передсмертну записку, у якій просить вибачення у рідних за вчинене.
За фактами умисного вбивства за ч. 1 ст. 115 та через незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами за ч. 1 ст. 263 відкрито кримінальне провадження. Триває перевірка.
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Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Чоловік здійснив постріли із обрізу мисливської гладкоствольної рушниці марки "ИЖ 12", який придбав незаконно. Адвокат зчинив стрілянину після сварки з дружиною. Він вистрелив їй у живіт, а після того, як вона померла – підпалив кімнату з покійною та застрелився сам, здійснивши постріл з цього ж обрізу собі в грудну клітину.
Нагадаємо, подія сталася у Коломиї Івано-Франківської області. Чоловік, що працював адвокатом, застрелив дружину, підпалив будинок та застрелився сам.
Покійний залишив передсмертну записку, у якій просить вибачення у рідних за вчинене.
За фактами умисного вбивства за ч. 1 ст. 115 та через незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами за ч. 1 ст. 263 відкрито кримінальне провадження. Триває перевірка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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