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На трасі Ковель-Ягодин в жахливій аварії загинули двоє водіїв. ФОТО

На трасі Ковель-Ягодин в жахливій аварії загинули двоє водіїв. ФОТО
На автодорозі «Київ-Ковель-Ягодин» поблизу села Іванівка Сарненського району сталася смертельна аварія.

Дорожньо-транспортна пригода трапилась учора, 28 травня, близько 17 години, - ГУНП у Рівненській області.

Водій мікроавтобуса Renault Trafic, 62-річний житель Вараша, раптово виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із вантажним автомобілем ТАТА під керуванням 53-річного мешканця села Топілля Млинівського району.

Унаслідок ДТП обоє водіїв від отриманих травм загинули на місці події. Пасажирів у транспортних засобах не було.

Слідчі слідчого управління ГУНП в Рівненській області за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілих, відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статі 286 Кримінального кодексу України.

На трасі Ковель-Ягодин в жахливій аварії загинули двоє водіїв. ФОТО
На трасі Ковель-Ягодин в жахливій аварії загинули двоє водіїв. ФОТО
На трасі Ковель-Ягодин в жахливій аварії загинули двоє водіїв. ФОТО
На трасі Ковель-Ягодин в жахливій аварії загинули двоє водіїв. ФОТО

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Теги: аварія, Рівненщина, смерть, водії
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