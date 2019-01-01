На трасі Ковель-Ягодин в жахливій аварії загинули двоє водіїв. ФОТО
Сьогодні, 11:11
На автодорозі «Київ-Ковель-Ягодин» поблизу села Іванівка Сарненського району сталася смертельна аварія.
Дорожньо-транспортна пригода трапилась учора, 28 травня, близько 17 години, - ГУНП у Рівненській області.
Водій мікроавтобуса Renault Trafic, 62-річний житель Вараша, раптово виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із вантажним автомобілем ТАТА під керуванням 53-річного мешканця села Топілля Млинівського району.
Унаслідок ДТП обоє водіїв від отриманих травм загинули на місці події. Пасажирів у транспортних засобах не було.
Слідчі слідчого управління ГУНП в Рівненській області за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілих, відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статі 286 Кримінального кодексу України.
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Дорожньо-транспортна пригода трапилась учора, 28 травня, близько 17 години, - ГУНП у Рівненській області.
Водій мікроавтобуса Renault Trafic, 62-річний житель Вараша, раптово виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із вантажним автомобілем ТАТА під керуванням 53-річного мешканця села Топілля Млинівського району.
Унаслідок ДТП обоє водіїв від отриманих травм загинули на місці події. Пасажирів у транспортних засобах не було.
Слідчі слідчого управління ГУНП в Рівненській області за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілих, відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статі 286 Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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