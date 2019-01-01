«O'Jazz'DOit»: у луцькому джаз-клубі виступить піаніст зі Львова
Сьогодні, 18:26
У луцькому джаз-клубі «Цитра» дасть концерт піаніст Олексій Карпенко.
«Це перший виступ Олексія у Луцьку», – зазначають організатори заходу.
«Як на мене, джаз це політ думки, який має різну висоту та історію в залежності від твого стану. Джаз – це ти», – вважає піаніст.
Виступ відбудеться у неділю, 9 червня, о 19:00 за адресою: вулиця Богдана Хмельницького, 1Б.
Вхід – 40 гривень.
Довідково:
Олексій Карпенко закінчив Львівську національну музичну академію по класу «Класичне фортепіано». Зараз навчається на магістратурі, по класу «Джазове фортепіано».
Активно виступає сольно та у складі львівського гурту «BandJamIn».
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«Це перший виступ Олексія у Луцьку», – зазначають організатори заходу.
«Як на мене, джаз це політ думки, який має різну висоту та історію в залежності від твого стану. Джаз – це ти», – вважає піаніст.
Виступ відбудеться у неділю, 9 червня, о 19:00 за адресою: вулиця Богдана Хмельницького, 1Б.
Вхід – 40 гривень.
Довідково:
Олексій Карпенко закінчив Львівську національну музичну академію по класу «Класичне фортепіано». Зараз навчається на магістратурі, по класу «Джазове фортепіано».
Активно виступає сольно та у складі львівського гурту «BandJamIn».
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