«O'Jazz'DOit»: у луцькому джаз-клубі виступить піаніст зі Львова

Олексій Карпенко.



«Це перший виступ Олексія у Луцьку», – зазначають організатори заходу.



«Як на мене, джаз це політ думки, який має різну висоту та історію в залежності від твого стану. Джаз – це ти», – вважає піаніст.



Виступ відбудеться у неділю, 9 червня, о 19:00 за адресою: вулиця Богдана Хмельницького, 1Б.



Вхід – 40 гривень.



Довідково:



Олексій Карпенко закінчив Львівську національну музичну академію по класу «Класичне фортепіано». Зараз навчається на магістратурі, по класу «Джазове фортепіано».



Активно виступає сольно та у складі львівського гурту «BandJamIn».

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