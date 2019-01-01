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Шахрай вкрав у знайомого волинянина телефон

Шахрай вкрав у знайомого волинянина телефон
У Ковелі чоловік шляхом обману видурив мобільний телефон у місцевого жителя.

Учора, 28 травня, до Ковельського відділу поліції із заявою про шахрайство звернувся 32-річний ковельчанин, - пише ГУНП у Волинській області.

Чоловік повідомив, що 21 травня по бульвару Лесі Українки в Ковелі візуально йому знайомий чоловік під приводом подивитися заволодів його мобільним телефоном. Сума завданих збитків становить 5 тис. грн.

Поліцейські встановили причетність до скоєння цього шахрайства, раніше судимого за крадіжки, 32-річного місцевого жителя.

За шахрайські дії чоловіку загрожує, зокрема, до трьох років позбавлення волі або сплата штрафу в розмірі до 850 грн. або громадські роботи на строк до 240 годин.




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Теги: крадіжки, Ковель
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