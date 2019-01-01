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На Рівненщині вночі спалили дві автівки бізнесменів

На Рівненщині вночі спалили дві автівки бізнесменів
У Дубні на Рівненщині о четвертій годині ночі горіли дві автівки.

Коли туди примчали рятувальники, вогонь повністю охопив салон та моторний відсік автомобіля Renault Clio, полум’я вже перекинулось на автомобіль Audi Q7, який стояв поруч, - пише Рівне вечірнє.

Пожежу загасили.

Причиною пожежі став підпал, повідомили у поліції Рівненщини. Обидва автомобілі належать родині бізнесменів Ісаєвих.

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Теги: пожежа, Дубно
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