Де на Волині та у Луцьку не буде світла 30 травня

На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 30 травня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:1.09:00-17:00с. Смолява:вул. Берегова,вул. Новоставська1. 10:00-17:00с. Топилище (млин, населення немає)1. 09:30 – 16:00м. Камінь-Каширський вул. Грушевського1. 9:00 – 17:00смт.Локачі вул. Незалежності2. 9:00 – 17:00 с.Линів: водобашня, КЗС, Церква с.Линів вул. Населення.1. 09:30-12:00БойлернаМедколеджАТСЛаболаторія зв’язкуМетрологія зв’язкуОщадбанк вул. Гордіюк, 8-122. 13:30-17:00БойлернаМед коледжАТСФірма ЛесяПП ТкачТорговий павільйонвул. Гордіюк, 8-12.1. 9:00 – 17:00Школи, магазини с.Гороховище, с.Вишнівка.1. ПЛ-10 кВ Л 10-05 від ПС-110 “ Любешів” 10:00-17:00 Станція мобільного зв’язку «Київстар», Виробнича база ФОП Бубало О.С., склад ФОП Пугач М.О., склад Хвесик М.С., пилорама ФОП Швайко О.П., пмлорама ФОП Хвесик І.М., ТзОВ «Сосна» забійний цех, полігон Любешівського технічного коледжу, школи, магазини, АТС смт. Любешів вул. Березня, Костюшка, с. Рудка,с. Залізниця, с. Лобна х. Наїздово, х. Коновка х. Окуріка, х. Іванчоси, х. Дяково х. Скоморохи, х. Гряда1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-38 10:00-16:00 Городоцька сільська рада (клуб), Районний відділ освіти (школа), ДП "Городоцьке лісове господарство" (столова, гараж, лісництво, диспетчерська), ФОП Вакуліч В.Т. (магазин), ФОП Борисюк Н.М. (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП). с. Городок1. ПЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-48 9:00-17:00 м.Нововолинськвул.Хвильового, 2-18, 1-7вул.Володимирська,1-27, 2-4вул.Дорошенка, 44-70б-р Шевченка,44аІнформацію не надано1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-112 9:00-17:00 с.Озденіж магазин, ФАП. с.Озденіж вул.Садова.2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-240 9:00-17:00 с.Озденіж3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-378 9:00-17:00 м.Рожище вул.Суворова, Садова, Н.Ужвій.4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-52 9:00-17:00 с.Сокіл м’ясо-ковбасний цех, магазини, школа, шкільна майстерня, торговий павільйон, виробничий комплекс, школа-інтернат, амбулаторія, насосна, храм, млин, пекарня. с.Сокіл, вул. Незалежності, Озерна, Незалежності, Тиха, Червоного Хреста.5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-170 9:00-17:00 с.Квітневе кіоск, шкільна майстерня, шкільна артсвердловина, клуб, церква, кіоск. с.Квітневе вул.Ветеранів, Молодіжна, Незалежності, Шевченка, Гагаріна.6. ПЛ-0,4 кВ від КТП-402 9:00-17:00 с.Ворончин адмінприміщення, клуб, школа, дитячий садок, магазин, ППМ. с.Ворончин вул. Л.Українки, Незалежності.7. ПЛ-0,4 кВ від КТП-369 9:00-17:00 м.Рожище вул.К.Шолокадзе, 93-111, 116-124, 139-172, 126,128.8. Л43-03 9:00-17:00 с.Корсині (повністю)с.Духче пилорама.с.Іванівка (повністю)с.Літогоща ( повністю)с.Корсині (повністю)с.Духче вул. Жовтнева, Травнева.с.Іванівка (повністю)с.Літогоща ( повністю)9. ПЛ-0,4 кВ від КТП-296 9:00-17:00 с.Вітоніж вул.Миру, Першотравнева.10. ПЛ-0,4 кВ від КТП-30 9:00-17:00 с.Топільне бригада №1. с.Топільне вул.Квітнева, 76-90, Ювілейна, Миру.11. Л34-05 9:00-17:00 с.Доросині (повністю)с.Тристень (повністю)с.Ворончин пилорама, станція зв’язкус.Кияж молитовний будинок, школа, ППМ, кіоск, ФАП.с.Доросині (повністю)с.Тристень (повністю).с.Кияж вул. Набережна, Миру, Тиха.12. ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-253 9:00-17:00 м.Рожище друкарня, магазин, приміщення. м.Рожище вул.О.Степанюка, Пушкіна.13. Л43-02 9:00-17:00 с.Духче артсвердловина, шкільна майстерня, клуб, ФАП, магазини, ППМ.с.Берегове (повністю).с.Мильськ овочесховище, корівник, млин, пилорама.с.Сокіл, кар’єр. с.Духче вул.Миру, Жовтнева, Тиха, Травнева, Набережна.с.Берегове (повністю).14. ПЛ-0,4 кВ від КТП-3 9:00-17:00 с.Підліски, вул.Лугова1. 10:00-17:00 с.Галина Воля УПЦ МП, ФАП, Магазин с.Галина Воля вул. Підрічна, Л.Українки.Вимкнень споживачів не заплановано