Де на Волині та у Луцьку не буде світла 30 травня
Сьогодні, 19:00
На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 30 травня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:
Горохівський район
1.09:00-17:00
с. Смолява:
вул. Берегова,
вул. Новоставська
Іваничівський район
1. 10:00-17:00
с. Топилище (млин, населення немає)
Камінь-Каширський район
1. 09:30 – 16:00
м. Камінь-Каширський вул. Грушевського
Локачинський район
1. 9:00 – 17:00
смт.Локачі вул. Незалежності
2. 9:00 – 17:00 с.Линів: водобашня, КЗС, Церква с.Линів вул. Населення.
місто Луцьк
1. 09:30-12:00
Бойлерна
Медколедж
АТС
Лаболаторія зв’язку
Метрологія зв’язку
Ощадбанк вул. Гордіюк, 8-12
2. 13:30-17:00
Бойлерна
Мед коледж
АТС
Фірма Леся
ПП Ткач
Торговий павільйон
вул. Гордіюк, 8-12.
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00 – 17:00
Школи, магазини с.Гороховище, с.Вишнівка.
Любешівський район
1. ПЛ-10 кВ Л 10-05 від ПС-110 “ Любешів” 10:00-17:00 Станція мобільного зв’язку «Київстар», Виробнича база ФОП Бубало О.С., склад ФОП Пугач М.О., склад Хвесик М.С., пилорама ФОП Швайко О.П., пмлорама ФОП Хвесик І.М., ТзОВ «Сосна» забійний цех, полігон Любешівського технічного коледжу, школи, магазини, АТС смт. Любешів вул. Березня, Костюшка, с. Рудка,с. Залізниця, с. Лобна х. Наїздово, х. Коновка х. Окуріка, х. Іванчоси, х. Дяково х. Скоморохи, х. Гряда
Маневицький район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-38 10:00-16:00 Городоцька сільська рада (клуб), Районний відділ освіти (школа), ДП "Городоцьке лісове господарство" (столова, гараж, лісництво, диспетчерська), ФОП Вакуліч В.Т. (магазин), ФОП Борисюк Н.М. (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП). с. Городок
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-48 9:00-17:00 м.Нововолинськ
вул.Хвильового, 2-18, 1-7
вул.Володимирська,1-27, 2-4
вул.Дорошенка, 44-70
б-р Шевченка,44а
Ратнівський район
Інформацію не надано
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-112 9:00-17:00 с.Озденіж магазин, ФАП. с.Озденіж вул.Садова.
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-240 9:00-17:00 с.Озденіж
3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-378 9:00-17:00 м.Рожище вул.Суворова, Садова, Н.Ужвій.
4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-52 9:00-17:00 с.Сокіл м’ясо-ковбасний цех, магазини, школа, шкільна майстерня, торговий павільйон, виробничий комплекс, школа-інтернат, амбулаторія, насосна, храм, млин, пекарня. с.Сокіл, вул. Незалежності, Озерна, Незалежності, Тиха, Червоного Хреста.
5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-170 9:00-17:00 с.Квітневе кіоск, шкільна майстерня, шкільна артсвердловина, клуб, церква, кіоск. с.Квітневе вул.Ветеранів, Молодіжна, Незалежності, Шевченка, Гагаріна.
6. ПЛ-0,4 кВ від КТП-402 9:00-17:00 с.Ворончин адмінприміщення, клуб, школа, дитячий садок, магазин, ППМ. с.Ворончин вул. Л.Українки, Незалежності.
7. ПЛ-0,4 кВ від КТП-369 9:00-17:00 м.Рожище вул.К.Шолокадзе, 93-111, 116-124, 139-172, 126,128.
8. Л43-03 9:00-17:00 с.Корсині (повністю)
с.Духче пилорама.
с.Іванівка (повністю)
с.Літогоща ( повністю)
с.Корсині (повністю)
с.Духче вул. Жовтнева, Травнева.
с.Іванівка (повністю)
с.Літогоща ( повністю)
9. ПЛ-0,4 кВ від КТП-296 9:00-17:00 с.Вітоніж вул.Миру, Першотравнева.
10. ПЛ-0,4 кВ від КТП-30 9:00-17:00 с.Топільне бригада №1. с.Топільне вул.Квітнева, 76-90, Ювілейна, Миру.
11. Л34-05 9:00-17:00 с.Доросині (повністю)
с.Тристень (повністю)
с.Ворончин пилорама, станція зв’язку
с.Кияж молитовний будинок, школа, ППМ, кіоск, ФАП.
с.Доросині (повністю)
с.Тристень (повністю).
с.Кияж вул. Набережна, Миру, Тиха.
12. ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-253 9:00-17:00 м.Рожище друкарня, магазин, приміщення. м.Рожище вул.О.Степанюка, Пушкіна.
13. Л43-02 9:00-17:00 с.Духче артсвердловина, шкільна майстерня, клуб, ФАП, магазини, ППМ.
с.Берегове (повністю).
с.Мильськ овочесховище, корівник, млин, пилорама.
с.Сокіл, кар’єр. с.Духче вул.Миру, Жовтнева, Тиха, Травнева, Набережна.
с.Берегове (повністю).
14. ПЛ-0,4 кВ від КТП-3 9:00-17:00 с.Підліски, вул.Лугова
Старовижівський район
1. 10:00-17:00 с.Галина Воля УПЦ МП, ФАП, Магазин с.Галина Воля вул. Підрічна, Л.Українки.
Турійський район
Вимкнень споживачів не заплановано
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Горохівський район
1.09:00-17:00
с. Смолява:
вул. Берегова,
вул. Новоставська
Іваничівський район
1. 10:00-17:00
с. Топилище (млин, населення немає)
Камінь-Каширський район
1. 09:30 – 16:00
м. Камінь-Каширський вул. Грушевського
Локачинський район
1. 9:00 – 17:00
смт.Локачі вул. Незалежності
2. 9:00 – 17:00 с.Линів: водобашня, КЗС, Церква с.Линів вул. Населення.
місто Луцьк
1. 09:30-12:00
Бойлерна
Медколедж
АТС
Лаболаторія зв’язку
Метрологія зв’язку
Ощадбанк вул. Гордіюк, 8-12
2. 13:30-17:00
Бойлерна
Мед коледж
АТС
Фірма Леся
ПП Ткач
Торговий павільйон
вул. Гордіюк, 8-12.
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00 – 17:00
Школи, магазини с.Гороховище, с.Вишнівка.
Любешівський район
1. ПЛ-10 кВ Л 10-05 від ПС-110 “ Любешів” 10:00-17:00 Станція мобільного зв’язку «Київстар», Виробнича база ФОП Бубало О.С., склад ФОП Пугач М.О., склад Хвесик М.С., пилорама ФОП Швайко О.П., пмлорама ФОП Хвесик І.М., ТзОВ «Сосна» забійний цех, полігон Любешівського технічного коледжу, школи, магазини, АТС смт. Любешів вул. Березня, Костюшка, с. Рудка,с. Залізниця, с. Лобна х. Наїздово, х. Коновка х. Окуріка, х. Іванчоси, х. Дяково х. Скоморохи, х. Гряда
Маневицький район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-38 10:00-16:00 Городоцька сільська рада (клуб), Районний відділ освіти (школа), ДП "Городоцьке лісове господарство" (столова, гараж, лісництво, диспетчерська), ФОП Вакуліч В.Т. (магазин), ФОП Борисюк Н.М. (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП). с. Городок
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-48 9:00-17:00 м.Нововолинськ
вул.Хвильового, 2-18, 1-7
вул.Володимирська,1-27, 2-4
вул.Дорошенка, 44-70
б-р Шевченка,44а
Ратнівський район
Інформацію не надано
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-112 9:00-17:00 с.Озденіж магазин, ФАП. с.Озденіж вул.Садова.
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-240 9:00-17:00 с.Озденіж
3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-378 9:00-17:00 м.Рожище вул.Суворова, Садова, Н.Ужвій.
4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-52 9:00-17:00 с.Сокіл м’ясо-ковбасний цех, магазини, школа, шкільна майстерня, торговий павільйон, виробничий комплекс, школа-інтернат, амбулаторія, насосна, храм, млин, пекарня. с.Сокіл, вул. Незалежності, Озерна, Незалежності, Тиха, Червоного Хреста.
5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-170 9:00-17:00 с.Квітневе кіоск, шкільна майстерня, шкільна артсвердловина, клуб, церква, кіоск. с.Квітневе вул.Ветеранів, Молодіжна, Незалежності, Шевченка, Гагаріна.
6. ПЛ-0,4 кВ від КТП-402 9:00-17:00 с.Ворончин адмінприміщення, клуб, школа, дитячий садок, магазин, ППМ. с.Ворончин вул. Л.Українки, Незалежності.
7. ПЛ-0,4 кВ від КТП-369 9:00-17:00 м.Рожище вул.К.Шолокадзе, 93-111, 116-124, 139-172, 126,128.
8. Л43-03 9:00-17:00 с.Корсині (повністю)
с.Духче пилорама.
с.Іванівка (повністю)
с.Літогоща ( повністю)
с.Корсині (повністю)
с.Духче вул. Жовтнева, Травнева.
с.Іванівка (повністю)
с.Літогоща ( повністю)
9. ПЛ-0,4 кВ від КТП-296 9:00-17:00 с.Вітоніж вул.Миру, Першотравнева.
10. ПЛ-0,4 кВ від КТП-30 9:00-17:00 с.Топільне бригада №1. с.Топільне вул.Квітнева, 76-90, Ювілейна, Миру.
11. Л34-05 9:00-17:00 с.Доросині (повністю)
с.Тристень (повністю)
с.Ворончин пилорама, станція зв’язку
с.Кияж молитовний будинок, школа, ППМ, кіоск, ФАП.
с.Доросині (повністю)
с.Тристень (повністю).
с.Кияж вул. Набережна, Миру, Тиха.
12. ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-253 9:00-17:00 м.Рожище друкарня, магазин, приміщення. м.Рожище вул.О.Степанюка, Пушкіна.
13. Л43-02 9:00-17:00 с.Духче артсвердловина, шкільна майстерня, клуб, ФАП, магазини, ППМ.
с.Берегове (повністю).
с.Мильськ овочесховище, корівник, млин, пилорама.
с.Сокіл, кар’єр. с.Духче вул.Миру, Жовтнева, Тиха, Травнева, Набережна.
с.Берегове (повністю).
14. ПЛ-0,4 кВ від КТП-3 9:00-17:00 с.Підліски, вул.Лугова
Старовижівський район
1. 10:00-17:00 с.Галина Воля УПЦ МП, ФАП, Магазин с.Галина Воля вул. Підрічна, Л.Українки.
Турійський район
Вимкнень споживачів не заплановано
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